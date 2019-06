Luikenaars geven patiënten met diabetes en MS hoop

Het Waalse biotechbedrijf Imcyse heeft 35 miljoen euro verzameld om zijn onderzoek naar immunotherapie tegen auto-immuunziektes voort te zetten. ‘Wat we nu al zien, is zeer bemoedigend’, zegt topman Pierre Vandepapelière.

Auto-immuunziektes zoals diabetes type 1 en multiple sclerose genezen. Dat is de ambitie van Imcyse, het in Luik gevestigde biotechbedrijf met Leuvense roots. Terwijl andere medicijnen zulke progressieve ziektes afremmen of de symptomen bestrijden, streeft Imcyse naar genezing met een eenmalige behandeling. ‘Onze bedoeling is ziektes stop te zetten door ze bij de wortel aan te pakken’, zegt CEO Pierre Vandepapelière. ‘Onze technologie biedt zelfs de hoop dat de opgelopen schade hersteld kan worden. Maar we blijven voorzichtig.’

Imcyse heeft zijn technologie uitgetest op 40 patiënten met diabetes type 1, de variant die niet voortvloeit uit een ongezonde levensstijl, maar deels veroorzaakt wordt door een genetische afwijking. De patiënten kregen vier keer het medicijn van Imcyse toegediend, met telkens een tussenpauze van twee weken. Op de definitieve resultaten van die studie is het wachten tot eind deze zomer. ‘Maar wat we nu al zien, is zeer bemoedigend’, zegt de topman.

Imcyse zag het levenslicht in 2010 en deed oorspronkelijk onderzoek naar celtherapie, waarbij bloedcellen van een patiënt in een labo werden gemanipuleerd, vermenigvuldigd en opnieuw ingespoten. Maar de therapie bleek te duur - meer dan 100.000 euro per patiënt - en Imcyse kreeg het technische procedé niet helemaal op punt. ‘Maar die onderzoeksinspanningen zijn niet voor niets geweest’, zegt Vandepapelière. Onderzoekers stootten per toeval op een verschijnsel dat de basis vormde voor de reeks medicijnen die nu in de pijplijn zitten.

Peptiden

Alles draait nu rond peptiden. Vandepapelière legt uit. ‘Ons immuunsysteem richt zich tegen indringers zoals virussen, maar bij diabetes type 1 keren bepaalde witte bloedcellen zich tegen het eigen lichaam en gaan ze pancreascellen - die insuline aanmaken - vernietigen. Wij hebben een stukje van het eiwit insuline - een peptide - geïsoleerd, aangepast en ingespoten in het bloed, waardoor het immuunsysteem op scherp wordt gesteld om de slechte witte bloedcellen te vernietigen.’

28 miljoen Vers kapitaal Investeerders leggen 28 miljoen euro op tafel om het onderzoek van Imcyse te financieren. Daarbovenop krijgt het biotechbedrijf 7 miljoen in de vorm van bankleningen en Waalse subsidies.

Die technologie is in principe bruikbaar bij een hele reeks auto-immuunziektes, waaronder ook de aftakelingsziekte multiple sclerose. ‘Zo ontwikkelen we per ziekte een peptide.’ Om het potentieel in reuma te onderzoeken, heeft Imcyse al een samenwerking lopen met de farmareus Pfizer. Voor multiple sclerose doet Imcyse het nog op eigen houtje. De eerste patiëntenproeven zijn gepland voor volgend jaar.

Om het verdere onderzoek te financieren heeft Imcyse investeerders weten te overtuigen om een bom geld, 28 miljoen euro, op tafel te leggen. Daarbovenop kreeg het 7 miljoen euro in de vorm van bankleningen en Waalse subsidies. De kapitaalronde waardeert het bedrijf - voor de kapitaalverhoging - op 25 miljoen euro.

Stijn Van Rompay

De transactie werd getrokken door het gerenommeerde investeringsfonds LSP, dat voor 2 miljard euro beleggingen in de gezondheidssector beheert in Europa en de VS. De rest kwam van Belgische en Waalse overheidsfondsen (FPIM, SRIW en Noshaq), de KU Leuven en Biogenesis, dat met 4 miljoen euro over de brug kwam. Achter dat laatste fonds schuilt Stijn Van Rompay, de seriële ondernemer in de farmasector, met een verleden bij Docpharma, Uteron Pharma (de voorloper van Mithra) en Alter Pharma.

Imcyse investeerde sinds de opstart al 30 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. Zowat 7,5 miljoen euro daarvan kwam van investeerders, de rest van subsidies en betalingen van farmabedrijven zoals Pfizer.