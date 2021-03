Luiks biotechbedrijf Diagenode in Amerikaanse handen

Het Amerikaanse bedrijf Hologic telt 130 miljoen euro neer voor de overname van de Luikse speler in diagnostische testkits en epigenetica Diagenode.

Het medtechbedrijf Hologic, dat op de Nasdaq noteert, is de wereldleider in gezondheidsproducten voor vrouwen, zoals diagnosetests voor baarmoederhalskanker. Het maakte in 2020 een operationele winst (ebitda) van 1,27 miljard euro op 3,14 miljard euro omzet. Maandag raakte bekend dat Hologic het Luikse biotechbedrijf Diagenode overneemt voor 130 miljoen euro.

DidierAllaer, de oprichter, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Diagenode, is opgetogen over de overname. 'Hologic toonde al een tijdje belangstelling om van Diagenode zijn Europese onderzoeks- en productiehub te maken', zegt Allaer. 'Het bedrijf is zijn activiteiten buiten de VS fors aan het uitbreiden en zag in ons de geknipte overnameprooi.' Hologic is al actief in ons land met een trainingscentrum voor medische apparatuur in Zaventem.

Winstgevend

Allaer hield Diagenode in 2003 boven de doopvont. Voordien was hij jarenlang aan de slag bij bij Eurogentec, een andere parel aan de Luikse biotechkroon. Hij slaagde erin Diagenode snel winstgevend te maken, wat niet evident is in de biotechsector.

Het bedrijf, dat 130 mensen tewerkstelt en zijn hoofdzetel heeft op de Luikse universiteitscampus Sart-Tilman, boekte in 2020 zowat 25 miljoen euro winst. Diagenode heeft vestigingen in de VS, Japan en Latijns Amerika. 90 procent van de productie is voor het buitenland bestemd.

Speekseltests

Allaer bouwde twee poten uit waarop de activiteiten van Diagenode gestoeld zijn. Enerzijds ontwikkelt het bedrijf diagnostische tests voor bacteriële en infectieziektes. Vorig jaar hielp Diagenode de Luikse universiteit nog bij de ontwikkeling van speekseltests voor de opsporing van Covid-19.

Diagenode zet almaar meer in op epigenetica, de tak van de genetica die bestudeert hoe bepaalde genen worden geactiveerd en gedesactiveerd zonder dat een verandering in het DNA plaatsvindt.

Daarnaast zet Diagenode de jongste jaren almaar meer in op epigenetica, de tak van de genetica die bestudeert hoe bepaalde genen worden geactiveerd en gedesactiveerd zonder dat een verandering in het DNA plaatsvindt. Vooral die laatste activiteiten hebben de interesse van Hologic gewekt. Epigenetica is een onderzoeksdomein in volle wasdom.