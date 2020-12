Luikse biotechfabriek maakt Amerikaans coronavaccin

Eurogentec, een onderdeel van het Japanse Kaneka, begint in Luik op grote schaal vaccins voor het Amerikaanse Inovio te produceren. Gelijkaardige deals zullen volgen. Een investeringsplan van 15 miljoen euro ligt op tafel.

‘Er hangt hier iets bijzonders in de lucht, zeker?’, zegt Lieven Janssens. Hij is CEO van Eurogentec, een spin-off van de Luikse universiteit. Wallonië speelt met bedrijven als GSK, Novasep en Univercells een belangrijke rol in de productie van coronavaccins. Daar komt nu Eurogentec bij.

Het bedrijf werd jarenlang geleid en gefinancierd door Jean-Pierre Delwart, een belangrijke telg uit de Solvay-familie. Hij verkocht het in 2010 aan het Japanse Kaneka. Sindsdien zit Eurogentec, dat allerhande biologische materialen produceert in opdracht van farmabedrijven, in een stroomversnelling. De pandemie heeft daar een turbo op gezet.

Bill Gates

Eurogentec heeft een deal gesloten voor het coronavaccin van Inovio Pharmaceuticals. Dat wordt financieel gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

‘Ze hebben ons in maart gecontacteerd. We hebben het productieproces op punt gezet en zijn nu klaar om het vaccin op grote schaal te produceren’, zegt Janssens. De werking van het Inovio-vaccin wordt momenteel in een klinische studie geëvalueerd. Het duurt in het beste scenario nog meer dan een halfjaar voor het op de markt komt. Maar in afwachting legt Inovio een voorraad aan om snel te kunnen schakelen als het zover is.

Inovio spreekt over de productie van honderden miljoenen vaccindosissen in 2021. ‘We zijn niet de enige', zegt Janssens. 'We maken deel uit van een netwerk van vier productiepartners. Maar ik kan u wel zeggen dat we een cruciale rol spelen. De bedoeling is dat we een groot deel van onze productiecapaciteit ter beschikking stellen.' Cijfers geeft de CEO niet.

Dat Inovio achter zit op andere vaccins is voor hem geen probleem. ‘Verschillende vaccins zijn nodig’, zegt hij. ‘Dit vaccin kan op kamertemperatuur bewaard worden. Dat kan een groot voordeel zijn. En bovendien, hoe sterk is de immuunreactie bij elk vaccin? Welk type immuniteit wordt opgewekt? Hoelang duurt de bescherming? Wat met de neveneffecten? Je moet naar al die factoren kijken.’

Inovio, dat 2 miljard dollar waard is op Nasdaq, is een van de voorlopers in de wereld van DNA-geneesmiddelen en DNA-vaccins. Het werkt aan behandelingen voor prostaatkanker, ziektes gerelateerd aan het humaan papillomavirus en aan vaccins voor zikakoorts, lassakoorts, hiv en MERS.

Meer vaccindeals

‘Inovio is de eerste klant van wie we de naam mogen vrijgeven, maar we doen meer dan dat’, zegt Janssens. Eurogentec heeft productieruns achter de rug voor twee andere vaccins, waaronder een mRNA-vaccin. Voor twee andere deals worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Voor Inovio kan Eurogentec zijn gloednieuwe installatie inzetten: een fermentatiereactor van 2.200 liter. Die was de voorbije jaren goed voor een investering van ruim 40 miljoen euro, wat de forse groei van het personeelsbestand verklaart: van 200 naar 360 werknemers in vier jaar. ‘Het gaat hard. We hebben 20 vacatures en de komende maanden komen er 80 bij’, klinkt het.

Eurogentec lijkt dit jaar op weg naar 80 miljoen euro omzet - een derde meer dan vorig jaar - en meer dan 10 miljoen euro bedrijfswinst (ebit). ‘Onze bedoeling is snel te schakelen naar nog hogere cijfers. Onze ambitie is groot.’

Extra investering

Om die ambitie kracht bij te zetten investeert het de komende maanden 15 miljoen euro in extra productiecapaciteit voor onder meer mRNA-coronavaccins. Het lijkt alsof Eurogentec zijn succes alleen aan de pandemie te danken heeft, maar niets is minder waar. ‘Ook zonder hadden we onze nieuwe installatie moeiteloos vol gekregen met opdrachten’, zegt Janssens.

Hotspots

Het bedrijf heeft zich gepositioneerd op enkele hotspots in de geneeskunde: gentherapie, mRNA en DNA. Die technologieën in opmars maken mogelijk wat tien jaar geleden ondenkbaar was. Niet alleen voor kanker, maar ook voor allerhande zeldzame genetische ziektes en vaccins.