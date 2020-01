M/V van de week | François Fornieri

Vlaams netwerk. Fornieri heeft in Vlaanderen een stevig netwerk, onder anderen via Marc Coucke, met wie hij de rally Zoute Grand Prix reed en die peter is van zijn zoon. Hij zei in De Tijd dat de beursgang van Mithra is begonnen in de businessseats van Club Brugge en mag mannen als Lotus-topman Jan Boone, de staalondernemer Louis Ide, de vastgoedbons Bart Versluys en de projectontwikkelaar Paul Gheysens vrienden noemen. In de raad van bestuur van Mithra zitten onder anderen Koen Hoffman (ex-KBC Securities) en Freya Loncin van Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke.

Sportwagens. Fornieri is dol op het Italiaanse automerk Ferrari en bezit onder meer een klassieke Ferrari Dino. Hij heeft ook een exemplaar van Fred Krugger, een met de hand gebouwde exclusieve racewagen met een Bentleymotor van 750 pk, en een Cisitalia uit 1948, een klassieke rallyauto. Hij was betrokken bij een poging om het Belgische automerk Minerva te laten herleven als bouwer van luxesportwagens, maar dat mislukte. Het nieuwe Minerva werd in 2016 opgedoekt.

Chocola. Fornieri investeerde de afgelopen jaren in vastgoed, kunst (van onder anderen Banksy) en wagens, maar ook in de artisanale Luikse chocolatier Millésime en de geviseerde veiligheidsfirma Protection Unit, die bewaking met drones organiseert.

Standard Luik. Toen de ondernemer Roland Duchâtelet Standard Luik verkocht, verwachtte men in Luik dat Fornieri samen met zijn beste vriend en voormalig Standard-voorzitter Luciano D’Onofrio op de club zou azen. Maar Bruno Venanzi van het energiebedrijf Lampiris kocht de ploeg. Fornieri sponsorde wel het vrouwenteam Standard Femina.