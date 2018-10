M/V van de week: Jean Stéphenne zet schouders onder Waalse biotechbedrijven

Met zijn indrukwekkende parcours bij de farmamultinational GSK en een netwerk dat tot bij Bill en Melinda Gates reikt, zet hij zijn schouders onder de groei van Bone Therapeutics en bij uitbreiding onder de hele Waalse farmasector.

‘Als we een ervaren wetenschapper nodig hebben, moet hij maar één telefoontje doen en de volgende dag staat die hier.’ Aan het woord is Thomas Lienard, de CEO van Bone Therapeutics. En die ‘hij’ is Jean Stéphenne, sinds begin dit jaar voorzitter van het biotechbedrijf.

De voorbije week stond Bone Therapeutics nog maar eens in de schijnwerpers dankzij een medische doorbraak. Beleggers reageerden dolenthousiast, waarna het aandeel op de Brusselse beurs 15 procent de hoogte in schoot en de beurswaarde oprukte tot 77 miljoen euro.

Uit onderzoek bij patiënten met knieartrose is deze week gebleken dat een middel ontwikkeld door Bone Therapeutics de pijn beter bestrijdt dan de standaardbehandeling. ‘We zijn er toevallig op gestuit’, zei Stéphenne. Het medicijn heeft eigenlijk niets te maken met het kernmetier van Bone Therapeutics: celtherapie om bijvoorbeeld complexe breuken te genezen. Maar dit toeval opent binnen enkele jaren mogelijk wel de deuren naar een eerste productlancering en inkomsten. Bone zet dan voet aan wal in een markt die op 2 miljard dollar wordt geschat. Voor Stéphenne en voor het bedrijf is het een opsteker na een moeilijke periode. Het aandeel noteert nog steeds onder de startkoers bij de beursgang, en eind vorig jaar werd een kapitaalverhoging in extremis afgeblazen.

Glanscarrière bij GSK Stéphenne stond twintig jaar aan het hoofd van de vaccindivisie van de Britse multinational. Onder zijn bewind groeide de site van GSK in het Waalse Rixensart uit tot hét expertisecentrum van de groep. Daar werken nu meer dan 7.000 mensen. Trekker van de Waalse biotechsector Stéphenne investeerde onder meer in Bone Therapeutics, Iteos Therapeutics en OncoDNA. ‘Ik investeer in bedrijven omdat het nodig is hier een industrieel weefsel te vormen.’ Sinds begin dit jaar is hij voorzitter van Bone Therapeutics, dat deze week met een potentieel nieuw medicijn uitpakte. Netwerk Stéphenne, opgegroeid in een landbouwersgezin in de buurt van Dinant, bouwde tijdens zijn carrière een netwerk uit dat reikt tot bij Bill Gates. Zijn rol in de Belgische economie bleef niet beperkt tot farma en biotech. Hij is nu nog bestuurder bij Besix, en was dat in het verleden ook bij onder meer GBL. Marshall Stéphenne wordt beschouwd als de peetvader van het Waalse Marshallplan dat de regio via innovatie een nieuwe stimulus moest geven. Hij was eerder ook topman van de Waalse werkgeversfederatie.

Stéphenne geldt als een van de captains of industry in ons land, zeker in Wallonië. De zestiger maakte naam en faam bij de Britse farmagroep GlaxoSmithKline (GSK). Tien jaar was hij verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling in de vaccinafdeling in België. Nadien stuurde hij als algemeen directeur twintig jaar lang de hele divisie GSK Biologicals aan. Hij was de drijvende kracht achter de exponentiële groei van de GSK-vestiging in Rixensart, waar nu meer dan 7.000 mensen werken. De site is hét expertisecentrum voor de productie van vaccins bij de multinational. Denk aan vaccins tegen griep, meningitis, mazelen of malaria, waarvoor Stéphenne in zee ging met de Bill & Melinda Gates Foundation. Dat alles leverde hem en cours de route de award voor Franstalig Manager van het Jaar op.

Sinds Stéphenne in 2012 bij GSK een stap opzijzette, is hij aan een tweede leven bezig. Als investeerder, bestuurder en coach van jonge bedrijven. Stéphenne investeerde niet enkel in Bone Therapeutics, maar ook in onder meer OncoDNA, Uteron Pharma (de voorloper van het beursgenoteerde Mithra) en Iteos Therapeutics, dat onlangs vanuit het niets 75 miljoen dollar ophaalde om zijn baanbrekende onderzoek naar een kankerbehandeling voort te zetten. Met zijn zoon Vincent heeft hij een eigen bedrijf in de steigers gezet. BePharBel heeft onder meer een malariamedicijn en de oogzalf Aureomycin onder zijn hoede.

‘Ik laat mijn geld niet op een bankrekening staan. Ik investeer het in bedrijven. Omdat het nodig is om hier een industrieel weefsel op te bouwen. We hebben veel expertise in ons land en dat moet worden ondersteund’, zei Stéphenne, die ook op de voorzittersstoel van het Leuvense Tigenix zat. Hij speelde een belangrijke rol bij de verkoop van het biotechbedrijf aan de Japanse farmareus Takeda, waar hij CEO Christophe Weber - destijds zijn opvolger bij GSK Rixensart - aan de andere kant van de onderhandelingstafel ontmoette. Takeda legde uiteindelijk 520 miljoen euro op tafel.

Stéphennes rol in de economie reikt evenwel verder dan farma en biotech. Hij zetelde onder meer in het bestuur van de banken BNP Paribas Fortis en GBL, en doet dat nu nog steeds bij het bouwbedrijf Besix. En achter de schermen van de politiek trok hij mee aan de touwtjes, enkele jaren als voorzitter van de Waalse werkgeversfederatie, later als peetvader van het Waalse Marshallplan om innovatie in de regio te stimuleren als antwoord op de teloorgang van de staalindustrie.

Landbouwerszoon

Stéphenne kreeg het wel niet in de schoot geworpen. Als zoon van landbouwers in de buurt van Dinant moest hij hard knokken. ‘Ik ben niet geboren met een netwerk. Dat netwerk is vanzelf gegroeid tijdens mijn carrière’, zei hij ooit.