MDx lager na resultaten

Het kankerdiagnosebedrijf MDxHealth kan vanochtend niet overtuigen met de kwartaalupdate: het aandeel krijgt klappen.

MDxHealth is gespecialiseerd in de diagnose van prostaatkanker en heeft met ConfirmMDx en SelectMDx twee diagnosetesten die nog in volle groei zijn. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf verkocht in de eerste jaarhelft meer prostaatkankertesten, maar ook de kosten voor commercialisatie in de VS liepen stevig op.

De omzet uit SelectMDx maakte een sprong van 46 procent, al gaat het in absolute cijfers slechts om een stijging van 0,9 naar 1,1 miljoen dollar. ConfirmMDx, voorlopig de grootste omzetmotor, bracht in de eerste jaarhelft 28 procent meer of 14,2 miljoen dollar binnen, deels omdat MDxHealth de gemiddelde prijs per test kon verhogen.

Dat cijfer verhult een daling in het tweede kwartaal, becijferden de analisten van KBC Securities. Ze hebben het over een terugval van 13 procent vergeleken met het tweede trimester van 2017: 'een zwakke prestatie'. KBCS sluit niet uit dat de verzwakking aanhoudt in het derde kwartaal, terwijl MDx meer verkopers aanwerft en opleidt.

MDx heeft de ambitie een dominante speler te worden in de wereld van de urologie en werkt bijvoorbeeld ook aan testen om blaas- en nierkanker op te sporen.

Vebrande cash

Het bedrijf had eind juni nog 41 miljoen dollar (35 miljoen euro) op de bankrekening staan, mede dankzij een kapitaalverhoging van 44 miljoen dollar (36 miljoen euro) in maart.

MDx joeg er in de eerste jaarhelft 15 miljoen dollar door. In het vakjargon staat dat bekend als 'cash burn'. Die ligt - door de vele recente aanwervingen - significant hoger dan in de eerste helft van vorig jaar.