MDxHealth grijpt in na archislecht slotkwartaal

Het Luikse diagnosticabedrijf snoeit in de kosten, focust op zijn twee kernproducten en vertraagt andere producten in de pijplijn.

MDxHealth publiceerde maandagochtend vroeger dan verwacht zijn jaarresultaten. Zo'n vervroegde publicatie is vaak geen goed teken.

Zo ook bij het Luikse diagnosticabedrijf dat zijn omzet zag stabiliseren op 28,3 miljoen dollar (28,5 miljoen dollar in 2017). In oktober, na een groei van 30 procent na negen maanden, gaf MDxHealth nog aan dat het niet zeker was dat het de 13 procent groei van 2017 zou evenaren. Het is dus veel minder geworden. Het vierde kwartaal was met andere woorden archislecht.

Prostaatkanker

Het bedrijf heeft twee producten op de markt. De urinetest SelectMdX spoort agressieve prostaatkanker op. Als de test negatief is, heeft u 95 procent zekerheid dat u geen kanker hebt. Het vermijdt een dure en gevaarlijke biopsie. ConfirmMDx komt in het spel als dokters denken dat er wel prostaatkanker aanwezig is. De test op basis van biopsieweefsel is 96 procent betrouwbaar, tegen amper 75 procent voor traditionele biopsieën.

De verkoop loopt echter trager dan verwacht. Veel urologen zijn niet vertrouwd met moleculaire diagnostica, waardoor het verkoopsteam zware inspanningen moet leveren. In de VS kampt dat team bovendien met een groot personeelsverloop, wat op de omzet weegt.

Besparingen

Dat zette CEO Jan Groen in het vierde kwartaal aan tot een uitgebreide strategische evaluatie. 'We lanceerden in december een agressief doelgericht commercieel plan waarbij de operationele teams worden gerationaliseerd. Die aanpak moet de basis vormen voor een hernieuwde en duurzame omzetgroei.'

Het bedrijf focust enkel nog op SelectMdX en ConfirmMDx. Dat levert een jaarlijkse besparing van 10 miljoen dollar op. De andere producten in de pijplijn, InformMDx en MonitorMDx, worden vertraagd. Daardoor komt 5 miljoen dollar aan investeringen vrij. De commercialisering van AssureMDx wordt uitgesteld tot eind 2019.

In de VS worden de verkoopteams bijgestuurd om meer cash en omzet in het laatje te brengen.