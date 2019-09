MDxHealth haalt 9 miljoen euro op

Het kankerdiagnosticabedrijf haalt via een kapitaalverhoging 9 miljoen euro op. En via een lening kan er een extra 9 miljoen euro bijkomen. Het geld is bedoeld om de prostaatkankertesten verder te commercialiseren.

MDxHealth , het Waals-Amerikaanse bedrijf dat vooral bekend is om zijn prostaatkankertesten, haalt via twee kanalen bijkomende middelen op. De opbrengst wordt gebruikt om de prostaatkankertesten ConfirmMDx en SelectMDx bij urologen en ziekteverzekeraars te promoten.

Het bedrijf wijst erop dat in de maanden juli en augustus meer patiënten gebruik hebben gemaakt van ConfirmMDx. Het gebruik van die test, die dient om mannen eruit te halen die ondanks een negatieve biopsie mogelijk toch prostaatkanker hebben, zat al een tijd in dalende lijn. In het eerste halfjaar verminderde het gebruik met 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. MDxHealth heeft zijn commerciële aanpak echter bijgestuurd.

De tweede test van MDxHealth, SelectMDx, doet het momenteel veel beter en zag het gebruik in het eerste halfjaar nagenoeg verdubbelen. SelectMDx werkt op basis van een urinestaal en vist die mannen eruit die meer kans op prostaatkanker lopen.

Private plaatsing

MDxHealth lanceert een kapitaalverhoging waarbij 10,6 miljoen nieuwe aandelen privaat geplaatst werden bij Belgische en buitenlandse professionele investeerders. De uitgifteprijs bedraagt 0,85 euro, wat 11 procent onder de laatste koers (0,956 euro) voor het aandeel donderdagnamiddag werd geschorst tijdens de zogenaamde 'bookbuilding'.

De operatie doet het kapitaal van MDxHealth stijgen van 47,8 naar 56,3 miljoen euro. Het aantal uitstaande aandelen gaat van 59,9 naar 70,5 miljoen aandelen.

Kreos Capital

Een tweede financieringskanaal is een lening van Kreos Capital. Die lening bedraagt maximaal 9 miljoen euro en kan ten laatste op 1 november worden opgenomen.

De lening heeft een looptijd van 48 maanden, die met 18 maanden kan worden verlengd. De rentevoet bedraagt een stevige 9,5 procent per jaar. Er hangen ook nog kosten vast aan de lening en 7 procent van het geleend bedrag wordt een converteerbare lening.