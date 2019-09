MDxHealth haalt extra middelen op

Het kankerdiagnosticabedrijf MDxHealth haalt via een kapitaalverhoging en een lening van een groeikapitaalverschaffer tussen 9 en 18 miljoen euro op. Het geld is bedoeld om de prostaatkankertesten verder te commercialiseren.

MDxHealth, het Waals-Amerikaanse bedrijf dat vooral bekend is om zijn prostaatkankertesten, haalt via twee kanalen bijkomende middelen op. De opbrengst wordt hoofdzakelijk gebruikt om de prostaatkankertesten ConfirmMDx en SelectMDx bij urologen en ziekteverzekeraars te promoten.

Het bedrijf wijst erop dat in de maanden juli en augustus meer patiënten gebruik hebben gemaakt van ConfirmMDx. Het gebruik van die test, die dient om mannen eruit te halen die ondanks een negatieve biopsie mogelijk toch prostaatkanker hebben, zat al een tijd in dalende lijn. In het eerste halfjaar verminderde het gebruik met 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. MDxHealth heeft zijn commerciële aanpak echter bijgestuurd.