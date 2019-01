'MDxHealth heeft nog steeds groeipotentieel'

MDxHealth focust op twee testen

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in ons land. In 2016 waren er 9.050 die de diagnose te horen kregen. De gemiddelde leeftijd bij de diagnose is 69 jaar.

Wanneer een arts vermoedt dat prostaatkanker aanwezig is, kan hij een bloedtest laten uitvoeren die de kankergenen opspoort in het bloed. Is die test positief, dan wordt er meestal een biopsie uitgevoerd. Hierbij worden via het rectum met naalden stukjes weefsel van de prostaat weg genomen, om onder de microscoop na te gaan of er kanker aanwezig is. Een biopsie is pijnlijk en kan ook tot complicaties leiden. Wanneer de biopsie wijst op kanker, wordt een scan uitgevoerd, zodat het stadium van de prostaatkanker kan worden vastgelegd.

MDxHealth komt op verschillende momenten van dit diagnoseproces tussen.

MDxHealth ontwikkelde eerst een test die kan worden ingezet na een negatieve biopsie: Confirm MDx. Met andere woorden: wanneer de bloedtest positief aangeeft, maar in het weefsel geen sporen van kanker zijn gevonden, kan de test van MDxHealth alsnog uitsluitsel geven. De patiënt vermijdt op die manier dat er een tweede biopsie.

Later bracht MDxHealth dan Select MDx op de markt, een tweede test. Wanneer een arts vreest dat zijn patiënt prostaatkanker heeft, kan hij die eenvoudige test op basis van een urinestaal laten uitvoeren. De test is nauwkeurig en vervangt een biopsie, waardoor hij onlangs als standaardtest werd aangegeven voor urologen. De test werd in maart 2018 opgenomen in de richtlijnen van de European Association of Urology. Jan Groen, CEO van MDxHealth voorspelde eerder dat 4 miljoen mannen baat hebben bij de test. 2 miljoen in Europa en 2 miljoen in de Verenigde Staten.