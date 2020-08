MDxHealth incasseert opdoffer met prostaatkankertest

De cruciale terugbetaling van de prostaatkankertest SelectMDx door de Amerikaanse ziektezorg loopt vertraging op.

Een kort persbericht met potentieel stevige impact. MDxHealth laat summier weten dat de terugbetaling van de prostaatkankertest SelectMDx door Medicare, de almachtige zorgverstrekker van de Amerikaanse overheid, vertraging oploopt.

In augustus 2019 had Palmetto GBA, een Medicare-adviseur, een gunstig oordeel gegeven over de test. Maar dat oordeel blijkt nu ingetrokken te zijn en het Luiks-Amerikaanse diagnosebedrijf moet een update indienen.

Dat is een opdoffer, want de terugbetaling door Medicare is cruciaal om door te breken op de Amerikaanse markt. De Verenigde Staten waren in 2019 goed voor meer dan 90 procent van de omzet van de groep. De inkomsten uit de oudere prostaatkankertest ConfirmMDx zijn op dit ogenblik zo'n tien keer groter dan die uit SelectMDx.