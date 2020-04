MDxHealth laat jaardoelstellingen vallen

De Amerikaans-Belgische specialist in moleculaire diagnostica MDxHealth houdt niet langer vast aan zijn jaarprognose. De reden is niet ver te zoeken: de coronacrisis.

‘De huidige marktsituatie en de snelle ontwikkelingen op het Covid-19-front maken het uiterst moeilijk toekomstige resultaten te voorspellen’, klinkt het in een persbericht.

In het eerste kwartaal boekte de specialist in prostaatkankerdiagnose een totale omzet van 5,9 miljoen dollar, wat 24 procent meer is dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de omzet komt van de verkoop van de twee prostaatkankertests die MDxHealth heeft ontwikkeld. De productomzet nam met 26 procent toe tot 5,6 miljoen dollar.

Maar de verkoop van de prostaatkankertests kende een tegengestelde evolutie. Van ConfirmMDx, een test om na te gaan of mannen met een negatieve biopsie toch geen prostaatkanker hebben en veruit de belangrijkste omzetdraaier, werden 3 procent meer stuks verkocht. Van SelectMDx, een eenvoudiger test op basis van een urinestaal om prostaatkanker op te sporen, daalde de verkoop dan weer met 28 procent.

MDxHealth merkt op dat zijn commerciële medewerkers sinds maart minder contact hebben met artsen door de coronacrisis. Dat had vooral een negatieve impact op de volumes van SelectMDx. De impact op de inkomsten of kasstromen was echter minimaal omdat SelectMDx nog niet wordt terugbetaald.

MDxHealth stelde op 26 februari, bij de presentatie van de jaarresultaten, een groei van 20 tot 25 procent voor de verkoop van ConfirmMDx in het vooruitzicht. Van SelectMDx hoopte het bedrijf 25 tot 30 procent meer eenheden te verkopen. De omzetverwachting voor 2020 stond op 27 à 30 miljoen dollar. Die hele prognose sneuvelt dus.