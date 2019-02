MDxHealth schuift CEO Groen aan de kant

De vervanging van Groen gaat in met onmiddellijke ingang. In een persbericht zegt McGarrity dat hij klaar staat om MDxHealth ‘naar zijn volgende groeifase’ te leiden.

Groei is in elk geval waar de aandeelhouders van het bedrijf al een tijd naar snakken. De ontwikkelaar van kankerdiagnosetesten zakte de jongste maanden diep weg op de beurs als gevolg van een vertragende omzetgroei en toenemende vragen over het succes van zijn belangrijke prostaatkankertest ConfirMDx.

Het bedrijf verbrandde daardoor meer cash dan gepland en had eind 2018 nog maar 26 miljoen cash op de balans, minder dan het in heel 2018 verbrandde.

McGarrity staat meteen voor de opdracht om de groei en de financiële situatie van MDxHealth recht te trekken. Voorzitter Koen Hoffman looft de Amerikaan als een manager met zowel operationele, financiële als commerciële ervaring in de healthcare-sector. Daarmee is hij de geknipte persoon om ‘de waarde voor al onze stakeholders, inclusief patiënten, klanten en aandeelhouders, te maximaliseren’, klinkt het.

McGarrity is al meer dan 25 jaar actief in de sector en werkte voor verschillende bedrijven met een Amerikaanse beursnotering, zoals Sterilis Medical, Nanosphere (dat hij in 2016 verkocht aan Luminex) en Stryker Corporation. McGarrity begon zijn carrière als bankier, met alleen een bachelordiploma in de kunsten op zak.