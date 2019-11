MDxHealth snoeit in de kosten

De specialist in prostaatkankerdiagnose kon de krimp van de inkomsten in het derde kwartaal afremmen.

De specialist in prostaatkankertests MDxHealth zag over de eerste negen maanden van het jaar de product-inkomsten met 31 procent zakken naar 15,27 miljoen euro. De krimp neemt wel af tegenover de eerste zes maanden, toen er een krimp van 36 procent was. Over het derde kwartaal bleef de daling beperkt tot 14 procent, naar 4,7 miljoen euro.

De prostaatkankertest ConfirmMDx, veruit de belangrijkste omzetdraaier, blijft het moeilijk hebben: over de eerste negen maanden zakte het verkochte testvolume 13 procent, over het derde kwartaal was er wel een bescheiden opleving - steeds in testvolume - van 5 procent. CEO Michael McGarrity verwijst naar 'de instabiliteit en herstructurering van de commerciële organisatie'.

Door opeenvolgende teleurstellingen in de poging om ConfirmMDx in de cruciale Amerikaanse markt op de kaart te zetten keek de nieuwe CEO dit jaar tegen een kas aan die vrijwel leeg was. Hij snoeide in de kosten: jaar op jaar zakken die over de eerste negen maanden met ongeveer een vierde, tot 27,5 miljoen euro. Daardoor beloopt het operationeel verlies nog 20,6 miljoen, van 22,5 miljoen euro een jaar eerder.

McGarrity haalde gelet op de combinatie van een kas waar de bodem in zicht was en operationele verliezen ook broodnodig vers geld op. Daarbij kwam ook de bekende biotechinvesteerder Rudi Mariën over de brug. 'Als binnen een jaar geen euro méér verkocht wordt, is het voor mij einde verhaal', klonk het tegelijk in een duidelijke waarschuwing.