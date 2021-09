MDxHealth trekt naar Wall Street

De Luikse specialist in prostaatkankertests heeft een aanvraag voor een beursnotering op Wall Street ingediend. Verdere details verstrekt het bedrijf nog niet.

In een summier persbericht geeft MDxHealth aan dat het de nodige documenten heeft bezorgd aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC, die het licht op groen moet zetten. Het Waalse bedrijf beoogt een IPO in de Verenigde Staten via zogenaamde American Depositary Shares (ADS), effecten waarachter een aandeel van een niet-Amerikaans bedrijf schuilgaat.