MDxHealth waarschuwt voor tragere groei

MDxHealth wist ook in het derde kwartaal meer prostaatkankertests aan de man te brengen, maar de groei vertraagt en zal mogelijk onder het ritme van 2017 uitkomen.

MDxHealth , de Waals-Amerikaanse specialist in moleculaire kankertests – in het bijzonder om prostaatkanker op te sporen -, zag over de eerste negen maanden van het jaar de omzet uit producten en diensten met 29 procent groeien tot 23,4 miljoen dollar. De toename is bijna uitsluitend te danken aan het stijgend succes van SelectMDx in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

SelectMDx is een test op basis van een urinestaal om bij mannen met een verhoogde PSA-waarde uit te maken wie meest risico loopt op prostaatkanker en dus een biopsie zou moeten ondergaan. In de eerste negen maanden steeg de verkoop van SelectMDx-testen met 35 procent in de VS en met 92 procent in Europa.

De verkoop van ConfirmMDx, een test die op basis van prostaatweefsel kan zeggen of iemand met een negatieve uitslag toch geen kanker heeft, bleef min of meer stabiel in de VS (+3%).

Ondanks het mooie groeicijfer blijkt er toch sprake van een duidelijke groeivertraging bij MDxHealth. In het eerste kwartaal nam de verkoop nog met 50 procent toe, na zes maanden was dit gedaald tot 39 procent en nu dus tot 29 procent.

Meer uitdagende visibiliteit

In zijn vooruitzichten waarschuwt MDxHealth bovendien dat de ‘meer uitdagende visibiliteit’ in de tweede jaarhelft het moeilijker maakt om te voorspellen of het groeiritme hoger zal uitkomen dan vorig jaar. Als dat uitkomt, betekent het een verdere forse vertraging, want in 2017 lagen de inkomsten uit producten en diensten slechts 13 procent hoger dan in 2016.

Door hogere kosten – onder meer voor de uitbouw van een Amerikaans verkoopnetwerk - en het wegvallen van 12,1 miljoen aan omzet door de verkoop van patenten aan Exact Sciences, komt het verlies van MDxHealth veel hoger uit dan eind september 2017. Het brutobedrijfsverlies (ebitda) beloopt 20,3 miljoen dollar (tegen 6,2 miljoen) en netto duikt het bedrijf 22,8 miljoen dollar in het rood (tegen 7,4 miljoen).