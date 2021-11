Mag een mensenleven miljoenen kosten?

Met innovatie slaagt de farmasector er almaar beter in om levens te redden die vroeger verloren gingen. Maar die golf aan innovaties - en het bijbehorende prijskaartje - zet onze sociale zekerheid onder druk. Hoe houden we ons zorgmodel overeind?

3miljoen euro. Dat is het uit de kluiten gewassen prijskaartje van Libmeldy, een nieuwe vorm van gentherapie die - indien vroeg genoeg toegediend - het leven van jonge patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte MLD kan redden. Daarmee is de therapie van het Britse Orchard Therapeutics het duurste medicijn ter wereld, en simpelweg onbetaalbaar voor de overgrote meerderheid van de bevolking. De Belgische overheid wacht nu de lastige taak om te beslissen of het die peperdure therapie gaat terugbetalen of niet, meldde Het Laatste Nieuws vorige week.

Het doet wat denken aan het najaar van 2019, toen Vlaanderen kennismaakte met Pia, een baby die aan de zeldzame spierziekte SMA leed. Het goede nieuws toen was dat het leven van Pia gered kon worden met één spuitje. Het slechte nieuws was dat die ene spuit - geneesmiddel Zolgensma van farmabedrijf Novartis - 1,9 miljoen euro kostte en in België nog niet terug- betaald werd.

De essentie Wat is het probleem? Met een kostprijs van 3 miljoen euro is de gentherapie Libmeldy van het Britse bedrijf Orchard Therapeutics - een behandeling voor een zeldzame stofwisselingsziekte - het duurste medicijn ter wereld. De Belgische overheid moet nu beslissen of ze dat gaat terugbetalen of niet. Waarom is dat een probleem? Het zijn lastige beslissingen voor een overheid, die patiënten niet in de kou wil laten staan, maar ook geen oneindig diepe zakken heeft. Experts waarschuwen dat ons zorgsysteem geen golf van dergelijke dure inno- vaties aankan. Wat is de oplossing? Er vallen oplossingen te bedenken, maar die zijn door een complex samenspel van emotie, economische en politieke belangen gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Dat liep uiteindelijk goed af, toen Vlaanderen de baby in het hart sloot en met een waanzinnig succesvolle sms-actie de nodige centen werden gevonden om Pia’s leven te redden. Maar in de slipstream van dat feelgoodverhaal doken een resem ongemakkelijke vragen op. Wat doen we met de volgende Pia’s? Kan en moet je een prijs kleven op een mensenleven? En hoeveel van die peperdure innovatieve therapieën kan ons zorgsysteem aan?

Het zijn vragen die komen bovendrijven nu de overheid opnieuw gelijkaardige knopen moet doorhakken. En ze worden elke dag relevanter, waarschuwen experts. De golf aan medische innovaties die op ons afkomt, is niet alleen een triomf van de wetenschap, de financiële kant van het plaatje zet onze sociale zekerheid ook stilaan onder druk.

Een recente studie van het ziekenfonds CM werpt een diepere blik op de evolutie van het kostenplaatje van medicijnen in ons land. Uit die berekeningen blijkt dat de jaarlijkse nettokosten voor medicatie stegen van 4 miljard euro in 2014 naar net geen 4,7 miljard euro in 2019, ofte 18 procent van het gezondheidszorgbudget. Die stijging is nog niet zozeer de schuld van de allerduurste behandelingen, genre Libmeldy of Zolgensma, omdat die gering zijn in aantal en slechts dienen voor een beperkt publiek - in farmajargon heet dat weesgeneesmiddelen. Maar de prijscategorie daar net onder weegt al fel door, met kankerbehandeling pembrolizumab - kostprijs 53.000 euro bruto per jaar - als grootste slokop.

Een eerdere studie van het Federaal Planbureau uit 2015 leerde dat de parameter technologie alleen goed is voor 43 procent van de meeruitgaven in de gezondheidszorg, veel meer dan bijvoorbeeld vergrijzing of de toename aan patiënten met chronische aandoeningen. Binnen de categorie technologie is het grootste deel van de meeruitgaven toe te schrijven aan innovatieve medicijnen. Dat cijfer wordt in expertenkringen ondertussen als een onderschatting beschouwd, door het tempo waarin de innovaties op ons afkomen. De pas doorbrekende gentherapieën, zoals het peperdure Libmeldy, zijn nog niet in die cijfers verrekend.

Lange termijn

De vraag is in hoeverre we die naderende tsunami aan innovaties - en het bijbehorende prijskaartje - kunnen slikken. ‘Zeggen dat de ziekteverzekering geen middelen kan vrij- maken voor innovatieve technologieën, zoals de jongste generatie geneesmiddelen, is overdreven’, zegt Brieuc Van Damme, de topman van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). ‘Het geneesmiddelenbudget is weleens sterk gestegen, met jaarlijkse groeipercentages van 4 procent of meer. In 2021 bleef de groei echter binnen de verwachtingen. En voor 2022 rekenen we op een stijging van het geneesmiddelenbudget van 1,3 procent, terwijl de groeinorm voor de gezondheidszorg 2,5 procent bovenop inflatie bedraagt.’

Ook de farmasector zelf wijst op de beperkte impact op de huidige budgetten. ‘Innovatieve geneesmiddelen zijn vaak niet goedkoop’, klinkt het bij sectorfederatie Pharma.be. ‘Dat heeft te maken met de hoge ontwikkelingskosten, de meer doelgerichte behandelingen, bijna op maat van de patiënt, en met de weesgeneesmiddelen. Maar ondanks doorbraken op dat vlak die tot grote gezondheidswinsten leiden, stellen we vast dat de budgetgroei van de innovatieve geneesmiddelen beperkt blijft.’

Enkele jaren geleden vonden we een geneesmiddel van 250.000 euro nog hallucinant, vandaag praten we over een middel van 3 miljoen euro. Brieuc Van Damme Topman RIZIV

Die beperkte stijging wil niet zeggen dat er geen probleem is op de langere termijn. Van Damme: ‘Voorlopig wordt de stijging in de kosten voor innovatieve behandelingen vooral gecompenseerd met een daling van de prijzen voor medicijnen waarvan het patent vervalt. Maar die strategie is eindig, die prijzen blijven niet dalen. Zeker als je ziet in welk tempo de prijsinflatie van nieuwe medicijnen verloopt. In 2013 vonden we een geneesmiddel van 250.000 euro nog hallucinant duur, vandaag hebben we het over een medicijn van 3 miljoen euro. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn administraties werken aan een strategie om daar op de lange termijn mee om te gaan.’

Dat is hoognodig, zegt ook Luc Van Gorp, de voorzitter van het ziekenfonds CM. ‘Wij hebben zicht op wat eraan zit te komen. Er komt zo veel op ons af. Dat is geen houdbaar model.’

Kosteneffectiviteit

De hamvraag is in hoeverre de oplopende prijzen gerechtvaardigd zijn. In principe hanteert de terugbetalende overheid daarvoor het principe van de kosteneffectiviteit. Staat de prijs van het geneesmiddel in verhouding tot de baten of de gezondheidswinst die een patiënt ermee kan boeken? Als dat zo is, beslist de overheid vaak die prijs te aanvaarden.

45.000 kostprijs per jaar Bij hanteert de overheid officieus een richtprijs van 40.000 à 45.000 euro per kwalitatief levensjaar die een behandeling toevoegt.

Overheden hanteren in het kader van innovatieve therapieën modellen om hen bij te staan in die evaluatie - de qaly’s, een acroniem voor quality-adjusted life year. Bij ons wordt officieus een richtprijs gehanteerd van 40.000 à 45.000 euro per kwalitatief levensjaar die een behandeling toevoegt. Dat komt grosso modo overeen met het bruto binnenlands product per capita. Een medicijn dat 80.000 à 90.000 euro kost en de patiënt gemiddeld twee goede jaren extra bezorgt, is volgens die denkwijze aanvaardbaar. Het is een poging om de prijszetting van medicijnen enigszins te objectiveren. Al valt er dan een discussie te voeren of de kosten per qaly dezelfde moeten zijn bij een 80-jarige als bij een 16-jarige.

Maar in de praktijk blijkt dat de qaly’s vaak snel het raam uit gaan als het draait om levensreddende behandelingen voor zeldzame aandoeningen. Dan schiet een mechanisme in gang dat gezondheidseconomen de rule of rescue noemen. Als je met een kleine groep patiënten in hoge nood zit, moet je als overheid stevig in je schoenen staan om een farma- bedrijf dat hen kan helpen wandelen te sturen. Die razend sterke onderhandelingspositie drijft de prijs op.

‘In dat geval spelen andere parameters in de prijszetting’, zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent). ‘Is er geen alternatief voor de behandeling? Is ze levensreddend? Als het antwoord op die twee vragen bevestigend is, sta je als overheid de facto met je rug tegen de muur. Als de totale budgettaire impact van de prijs die je betaalt ook nog beperkt blijft - wat vaak zo is, omdat het om kleine groepen patiënten gaat - zal de overheid vaak overstag gaan en betalen, ook als de prijs niet kostenefficiënt is.’

De farmasector beschikt bovendien voor weesgeneesmiddelen over een extra lange patentbescherming, een wettelijke stimulans om bedrijven aan te zetten onderzoek uit te voeren naar geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen. Dat werkt, getuige de resem nieuwe middelen die op ons afkomt. Maar de keerzijde van die medaille is dat je als overheid wel moet onderhandelen met een partij die weet dat ze nog enige tijd over een monopolie kan beschikken. Ook dat wordt weerspiegeld in de prijzen, die volgens sommige critici de voorbije jaren volledig ontspoord zijn.

Onderhandelingspositie

Die prijsinflatie de kop indrukken is het eerste waaraan experts denken als het gaat om de vraag hoe we onze sociale zekerheid in stand kunnen houden. En dat doe je in de eerste plaats door je onderhandelingspositie te verbeteren, zegt Vandijck. ‘Internationale samenwerking is daarin cruciaal, want België is te klein om een vuist te maken. Bij Zolgensma, het medicijn van baby Pia, heeft dat gewerkt. België is in die onderhandeling met enkele andere landen aan tafel gaan zitten, en het heeft blijkbaar een mooie korting kunnen afdwingen. Dat werkt, net als bij de onderhandelingen over de coronavaccins. Als we die alleen hadden gevoerd in plaats van op Europees niveau, zaten we nu in een heel ander scenario.’

België werkt ondertussen structureel samen op dat vlak. In 2015 sloot de toenmalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een samenwerkingsakkoord met Nederland en Luxemburg. Later kwamen daar Oostenrijk en Ierland bij. Voor een deel van die samenwerking, die de internationale markt scant op komende impactvolle innovaties, sloten ook Portugal, Zweden, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen zich aan. België staat op de internationale fora geboekstaaft als pionier in dit domein. Als grote landen als Frankrijk of Duitsland zich ook daarbij zouden voegen, kan dat nog een grote impact hebben. Maar die staan niet te springen, omdat het opgeven van hun soevereiniteit er politiek gevoelig ligt en ze de economisch belangrijke farmasector niet te veel in de weg willen leggen.

Risico delen

Een andere stok achter de deur kan zijn dat de overheid kritischer kijkt naar de effectieve werking van die innovatieve medicijnen. Want waar veel nieuwe geneesmiddelen in de markt worden gezet als innovatief, zijn ze lang niet altijd zo spectaculair als ze beloven. ‘Het is een beetje zoals de producenten van waspoeders’, zegt Van Gorp. ‘Elk volgende product wast weer witter dan wit. Maar vaak zijn het dezelfde moleculen die wat anders verpakt of verwerkt zijn, zonder daarbij spectaculair beter te zijn.’

Daarom pleit gezondheidseconoom Vandijck ervoor om akkoorden te sluiten waarbij het mogelijk wordt een deel van de koek terug te eisen als een geneesmiddel niet aan de verwachtingen voldoet. ‘Zeker geneesmiddelen tegen zeldzame ziektes zijn vaak maar in beperkte mate getest, om de simpele reden dat de patiëntenpopulatie zo klein is. Het farmabedrijf vraagt dan aan de terugbetalende overheid een zekere mate van naïviteit. Het zou mooi zijn als dat risico gedeeld wordt door achteraf terugbetalingen op te nemen in de contracten als de producten niet doen wat ze beloven.’

Van Damme wijst erop dat de overheid in de mate van het mogelijke al werkt met risicodelende overeenkomsten en dat ze het risico vooraf probeert op te vangen door kortingen te onderhandelen met farmabedrijven. Maar volgens de RIZIV- topman is er nog ruimte om beter te doen. ‘Zodra een medicijn ergens op de markt is, zijn er real world data beschikbaar. Die kan je gebruiken in je onderhandelingen. We bekijken technologieën die het mogelijk moeten maken die data bijna in realtime tot bij ons te krijgen.’

We zijn in een modus geraakt waarin we denken dat ieder geneesmiddel zaligmakend is en terugbetaling verdient. Maar wat je links spendeert, kan je rechts niet meer uitgeven. Luc Van Gorp Voorzitter CM

Los van de prijszetting wordt onze sociale zekerheid overeind houden vooral een kwestie van selectiever durven te zijn in wat we terugbetalen en wat niet, zegt Van Gorp. ‘We zijn in een modus geraakt waarin we denken dat ieder geneesmiddel zaligmakend is en terugbetaling verdient. Maar we werken met collectieve middelen, geld van de samenleving. Wat je links spendeert, kan je rechts niet meer uitgeven. Moet je dan een middel dat - ik zeg maar wat - een paar weken toevoegt aan het einde van iemands leven nog terugbetalen? We moeten misschien vooral leren aanvaarden dat we als mensen beperkt zijn en dat medicijnen niet altijd de heilige graal zijn die we er zo graag in zien.’