Magazijn in Zaventem wordt logistieke draaischijf vaccinatieplan

De vaccins die van de band rollen in de farmafabrieken zullen via het bedrijf Medista de eerste mensen bereiken.

Begin januari starten we met vaccinaties tegen het coronavirus. Het kloppende hart van die ingewikkelde operatie ligt in een hoogtechnologisch farmamagazijn in Zaventem.

Als de goedkeuring van de verst gevorderde vaccins snel in orde komt, dan kunnen we in januari beginnen te vaccineren in ons land. Dat maakten onze acht ministers van Volksgezondheid en coronacommissaris Pedro Facon donderdag bekend op een persconferentie.

Het wordt een ingewikkelde logistieke klus, waarvoor de verantwoordelijkheid deels komt te liggen bij het medisch logistiek bedrijf Medista. Het geneesmiddelenagentschap FAGG, dat verantwoordelijk is voor de opslag en distributie van de vaccins, besteedde die klus alvast tot eind maart 2021 uit aan de Vlaams-Brabantse onderneming.

Medista begon in 2000 als een specialist in de distributie van medische stalen - de gratis kleine doses van medicijnen of medische producten die farmabedrijven uitdelen om dokters en apothekers te overtuigen van hun kwaliteit. Dat leverde het bedrijf een zeer fijnmazig netwerk op met meer dan 32.000 afnemers over het hele land.

In die database zag onderneemster Sarah Taybi in 2017 een mogelijkheid om er meer mee te doen. Taybi, die bijna 20 jaar ervaring had in de farmasector bij onder andere Novartis en Nycomed, nam het bedrijf samen met de al even ervaren farmarot Olivier Delaere (Febelco) over en besloot een hefboom te zetten op het distributienetwerk.

Verhuis

Eerst door het bedrijf te verhuizen naar een oud Pfizer-magazijn in Zaventem, waar de opslagvoorzieningen aanwezig waren voor geneesmiddelen - of die nu op kamertemperatuur, licht gekoeld dan wel diepgevroren moeten zijn. Vervolgens werd de focus verbreed naar alle soorten medicijnen, van vrij verkrijgbare pilletjes en crèmes tot waardevolle weesgeneesmiddelen en - jawel - vaccins. Taybi investeerde fors in een IT-platform om alle zendingen nauwkeurig op te kunnen volgen.

Vandaag heeft Medista een vijftigtal mensen in dienst die de verbindingsstreep vormen tussen de farmasector en de medische zorg. Het bedrijf rijdt in het hele land - en Luxemburg - rond met speciaal uitgeruste wagens om medicijnen bij dokters, apotheken en ziekenhuizen te krijgen.