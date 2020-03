Magis Pharma: 'Apothekers maken zelfs handgel van eau de cologne'

Magis Pharma in Kontich draait op volle toeren als leverancier van grondstoffen voor ontsmettingsgels aan apotheken. ‘Het is surrealistisch. Apothekers halen als alternatief nu ook eau de cologne in.’

Op de site in Kontich komen allerlei vloeibare apotheekgrondstoffen in tankwagens binnen. Ze worden op maat van apothekers herverpakt in kleinere potjes of bidons. Die gaan ermee aan de slag om eigen bereidingen te maken voor hun patiënten. Het gaat om ingrediënten voor hoestsiropen, neussprays en … ethanol.

Dat is het basisingrediënt voor ontsmettende handgels, die sinds de uitbraak van de coronacrisis gehamsterd worden. ‘De voorraden handgel bij de apotheken waren snel uitverkocht', zegt Daan Bergers, een van de aandeelhouders en directeurs. ‘Apothekers zijn zelf massaal die handgels beginnen te maken en komen bij ons terecht voor de grondstoffen.’

'De rush op ethanol is eind februari begonnen. Onze website is zelfs even gecrasht. Sindsdien heeft de telefoon niet meer stilgestaan’, zegt Bergers. Medeoprichter Hanne Dewulf beaamt: ‘Het is bijna surrealistisch. Iedereen is ernaar op zoek. We krijgen berichtjes via sms en Whatsapp of we kunnen helpen. Ik weet zelfs niet hoe al die mensen aan mijn telefoonnummer komen. Ook uit het buitenland krijgen we vragen.'

Magis Pharma heeft noodgedwongen quota ingevoerd. Iedere week een bidon van vijf liter per apotheker om hamstergedrag tegen te gaan. ‘Ik denk dat de vraag misschien wel 100 keer hoger ligt dan normaal’, zegt Bergers, die in deze periode zowat 30.000 liter per week verkoopt. ‘We zien dat apotheken zelfs eau de cologne inkopen. Die bevat 90 procent ethanol, die minder zuiver is maar toch bruikbaar. Onze site in Kontich is in de jaren 60 opgericht als een parfumerie en die activiteit is daar nog een overblijfsel van.'

Maar van de crisissituatie profiteren? ‘Dat niet’, zegt Bergers. ‘We blijven dezelfde marges hanteren. We gaan niet opeens woekermarges pakken, maar als we de grondstoffen zelf duurder inkopen, rekenen we dat natuurlijk wel door.’

De crisis zal Magis Pharma een pak extra omzet en winst opleveren. Bergers rekent op ruim 1 miljoen euro extra omzet in maart, wat best veel is voor een bedrijf met een jaaromzet van 5,5 miljoen euro. En in april zal het bedrijf waarschijnlijk opnieuw goed boeren. ‘Tot midden april zijn we zeker dat we aan ethanol raken. Dat heeft veel moeite gekost, want overal in de wereld is er strijd om. Wat daarna komt, zien we wel.’

Paracetamol

Intussen houden ook een handvol Vlaamse stokerijen ethanol opzij. In plaats van er jenever of gin van te maken, wordt het omgevormd tot ontsmettingsalcohol en -gels. Om de ethanol te denatureren – ondrinkbaar te maken – is ether nodig.

‘Daar is gisteren een stormloop op begonnen’, zegt Bergers. Ook de vraag naar paracetamolpoeder is de hoogte ingeschoten, maar de overheid heeft intussen maximumvolumes per apotheker opgelegd. Het bedrijf kreeg bovendien de boodschap chloroquine bij te houden zodra het opnieuw binnenkomt. Dat is een geneesmiddel tegen malaria dat ook nuttig is om het coronavirus af te remmen.