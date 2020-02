Malariamiddel remt coronavirus af

Virologen van de KU Leuven ontdekten al in 2004 dat het malariamiddel chloroquine tegen coronavirussen werkt.

Experts van het Chinese ministerie van Wetenschappen en Technologie bevestigden maandag dat chloroquine, dat als malariamiddel al sinds 1934 internationaal op de markt is, blijkt aan te slaan in klinische proeven bij patiënten met het nieuwe coronavirus, door de Wereldgezondheidsorganisatie het COVID-19-virus genoemd.

De testen gebeurden in tien Chinese ziekenhuizen in Peking, Hunan en Guangdong. Patiënten die een week chloroquine kregen, vertoonden minder koorts, hadden een sneller verbeterende longfunctie en waren sneller weer virusvrij.

De werking van chloroquine tegen het SARS-virus werd al in 2004 ontdekt door een team onder leiding van KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst. Het team testte destijds de activiteit van het middel in celculturen die besmet waren met het SARS-virus, dat in 2002 en 2003 wereldwijd 774 dodelijke slachtoffers maakte.

Goedkoop, maar weinig producenten

'Toen wij met onze resultaten kwamen in augustus 2004 was de SARS-episode net voorbij, waardoor chloroquine destijds niet bij patiënten getest kon worden', zegt Van Ranst. 'We zijn blij dat het nu met succes tegen het nieuwe coronavirus gebruikt wordt.'