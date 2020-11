Marc Coucke zwaait af bij bevriend Mithra

De zakenman Marc Coucke stopt op een cruciaal moment als voorzitter van het Luikse farmabedrijf Mithra. Zijn vertrek kadert in een grote reshuffle van de raad van bestuur.

Coup de théâtre dinsdag bij het Luikse farmabedrijf Mithra. Marc Coucke stapt op als voorzitter en bestuurder van het farmabedrijf van zijn jarenlange partner en vriend François Fornieri. Dat meldde Mithra in een persbericht.

Op initiatief van Coucke gaat zowat de hele raad van bestuur op de schop. Van de huidige 13-koppige raad blijven slechts zes mensen aan boord. De nieuwe voorzitter wordt Ajit Shetty, oud-topman van het Belgische farmabedrijf Janssen Pharmaceutica. 'We zullen de reuzen in de sector moeten overtuigen licenties voor onze producten af te sluiten', motiveert Fornieri de reshuffle in de krant L'Echo. 'We moeten dus profielen vinden die contacten hebben in de farmaceutische wereld. Ajit Shetty is zo iemand.'

In de loop van 2021 vervoegt ook een andere grote naam uit de Belgische farmasector de raad van bestuur: Jean Stéphenne, de voormalige CEO van GSK Biologicals. Eerst focust Stéphenne nog op zijn huidige missie: de ontwikkeling van een coronavaccin bij het Duitse biotechbedrijf CureVac.

In de nieuwe raad zullen vijf van de negen bestuurders onafhankelijken zijn. Opmerkelijk nieuwkomers zijn de seriële farmaondernemer Stijn Van Rompay, die zijn bedrijf Hyloris onlangs naar de beurs bracht, en Erik Van Den Eynden, de ex-CEO van ING België. De huidige onafhankelijke bestuurder Patricia van Dijck, directeur bij het farmabedrijf GSK in België, wordt voorzitter ad interim in afwachting van de benoeming van de nieuwe raad van bestuur. Dat moet 'zo snel mogelijk' gebeuren op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Toch baart vooral het plotse vertrek van Coucke opzien. De zakenman zit al vijf jaar in het kapitaal van Mithra. Na de verkoop van Omega Pharma pompte Coucke 40 miljoen euro in de spin-off van de Luikse universiteit, die enkele maanden later haar beursplannen bekendmaakte.

Beurs

In 2018 volgde de grote doorbraak dankzij de hoge beleggersverwachtingen rond twee beloftevolle geneesmiddelen in de pijplijn: de anticonceptiepil Estelle en Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze. Sindsdien is het beleggersenthousiasme fors bekoeld. Bij de start van de coronapandemie moest Fornieri op zoek naar vers geld omdat de cashbuffer - cruciaal om het lopende onderzoek te financieren - sterk geslonken was. Bij een recente kapitaalverhoging stopte ook Coucke Mithra vers geld toe.

Met een belang van 15,13 procent is Coucke vandaag de tweede grootste aandeelhouder van Mithra, na topman Fornieri (26,13%). Couckes belang is aan de huidige koers ongeveer 110 miljoen euro waard. In het persbericht beklemtoont Coucke dat hij aandeelhouder van Mithra blijft.

Waalse Coucke

'Zijn vertrek als voorzitter stond in de sterren geschreven, zelfs als stond dat niet op papier', zegt Fornieri over het vertrek van Coucke. 'Bij zijn instap in het kapitaal aanvaardde Marc voorzitter te worden, maar zonder dat oneindig te willen blijven.'

Marc Coucke en ik staan zeer dicht bij elkaar, misschien te dicht voor een relatie zoals die zou moeten bestaan tussen een voorzitter en een CEO. François Fornieri CEO en hoofdaandeelhouder Mithra

Coucke en Fornieri, die wel eens de 'Waalse Coucke' wordt genoemd, koketteren nochtans graag met hun vriendschap. De Vlaamse zakenman is de peter van de zoon van Fornieri. Maar volgens L'Echo zijn de relaties enigszins bekoeld sinds de Luikenaar in de affaire-Nethys verzeild raakte. Fornieri, die bestuurder was bij die Luikse intercommunale, kreeg hevige kritiek toen hij vorig jaar voor een vriendenprijsje twee bedrijven uit de Nethys-stal op de kop kon tikken. In de nasleep van het dossier vond een huiszoeking plaats in Fornieri's privéwoning.