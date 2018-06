Marianne De Backer, Vlaamse powerwoman in Silicon Valley

Innoveren, investeren en emanciperen, de Vlaamse Marianne De Backer doet het allemaal in Silicon Valley. Haar naam duikt dan ook op in allerlei invloedrijke lijstjes. ‘Vergeleken met het halen van mijn MBA is alles eenvoudig’, zegt ze.

Bijzonder trots is Claire Tillekaerts, de CEO van Flanders Investment & Trade, dat ‘Marianne, onze gewaardeerde adviseur in San Francisco, nu ook publiekelijk erkend wordt als de absolute top’. Marianne De Backer, verantwoordelijk voor durfkapitaal bij het farmaconcern Johnson & Johnson, prijkte deze week op de Women of Influence-lijst van de Silicon Valley Business Journal. Twee jaar geleden werd ze al gekozen tot een van de honderd meest inspirerende mensen in de farmaceutische sector en werd ze geselecteerd voor het Boardroom Ready-programma van de professionele organisatie Women in Bio.

Profiel Marianne De Backer Marianne De Backer studeerde biochemie en moleculaire biologie aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. In Gent doctoreerde ze in de biotechnologie, in Rotterdam behaalde ze een MBA. In 1991 begon ze bij Janssen Pharmaceutica, dochter van Johnson & Johnson (J&J). Bij J&J had ze diverse functies in Beerse, San Diego en Wenen. In 2015 trok ze naar San Francisco, waar ze zich toelegde op innovatie. Sinds 2017 is ze vicepresident venture investments voor J&J in Silicon Valley. Ze realiseerde 200 partnerships, wat onder meer tot vijf nieuwe medicijnen leidde. De Backer zet zich ook in voor meer diversiteit en kansen voor talentvolle vrouwen.

De bio-ingenieur valt steeds meer op in de VS omdat ze op zoveel fronten actief is. ‘We kunnen nog een hele dag praten. Over innovatie, medicijnen, durfkapitaal en meer diversiteit en kansen voor talentvolle vrouwen’, zegt De Backer na een gesprek van anderhalf uur. Het tekent de bevlogenheid van de Vlaamse, die zich onder meer inzet voor meer kansen voor talentvolle vrouwen.

Op de middelbare school al won De Backer prijzen voor chemie en natuurkunde. Ze moest haar ouders ervan overtuigen dat ze het waard was te gaan studeren. Die weerstand heeft haar alleen maar sterker en ambitieuzer gemaakt. Na twaalf jaar studeren, waarvan acht gecombineerd met een volledige baan, grossiert ze in diploma’s.

Dat ze in Rotterdam een MBA haalde terwijl ze fulltime werkte en zwanger was, leerde haar dat ze stressbestendig is. ‘Daarna was alles eenvoudig’, zegt ze lachend. ‘Het komt neer op prioriteiten stellen en de ruis de ruis laten. Om te ontspannen wandel ik elke dag een uur in de natuur. Dan komen de beste ideeën naar boven.’

Noden van de patiënt

Dat MBA-diploma wilde De Backer absoluut halen nadat ze anderhalf jaar voor Johnson & Johnson in San Diego had gewerkt. Tot dan focuste ze volledig op onderzoek. ‘Maar in San Diego zag ik hoe wetenschappers ook heel makkelijk bedrijven opzetten. Dat had ik in België niet zo vaak gezien.’

Ze twijfelde dan ook niet toen ze, met de MBA op zak, het voorstel kreeg om van de onderzoeks- naar de zakelijke kant van het bedrijf over te stappen. ‘Dat is uniek, dat je van ‘lab bench’ naar ‘bedside’ gaat. Daardoor leerde ik de noden van patiënten beter begrijpen. Daar doen we het bij Johnson & Johnson tenslotte voor.’

‘Ik heb ook veel geleerd van het leiden van een commerciële business. In Oostenrijk brachten we een nieuw medicijn tegen psoriasis op de markt. Daar heb ik gezien hoe de eerste patiënt die door die huidziekte niet meer kon functioneren opnieuw een normaal leven kon leiden. Ik ben dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken.’

Partnerships en durfkapitaal

Na jaren diepgaand onderzoek, vooral naar infectieziekten, ging De Backer een businessunit leiden en partnerships realiseren. ‘Johnson & Johnson kocht in de jaren 60 al Janssen Pharmaceutica in België. Het is zich er al lang van bewust dat innovaties en nieuwe medicijnen niet alleen van binnenuit kunnen komen. Vandaar de aandacht voor partnerships.’

De Backer heeft er inmiddels 200 gerealiseerd, wat onder meer geleid heeft tot vijf nieuwe medicijnen op de markt. Johnson & Johnson bundelt de krachten met tal van bedrijven, maar evengoed met stichtingen als die van Bill en Melinda Gates. Bij de partnerships zitten ook veel jonge, innovatieve bedrijven. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat De Backer vorig jaar een volgende stap in haar carrière deed, met de nadruk op durfkapitaal.

Kanker voorkomen

Johnson & Johnson, met meer dan 70 miljard dollar omzet en een marktwaarde van het vijfvoudige het grootste farmaconcern in de wereld, heeft al 45 jaar ervaring met durfkapitaal. Jaarlijks investeert het 200 tot 300 miljoen in een zestig bedrijven. Het gaat zowel om zaaigeld in de allerjongste starters als om tweede of derde investeringsrondes in volwassener bedrijven. ‘Na drie investeringsrondes gaan die biotechbedrijven al naar de beurs of ze worden overgenomen. Het is dus zaak er vroeg bij te zijn’, zegt De Backer.