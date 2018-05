Mariën: ‘Vol vertrouwen in Biocartis'

Vlak na zijn aftreden als voorzitter van Biocartis verkoopt Rudi Mariën de helft van zijn aandelen bij het diagnosticabedrijf. ‘Het gaat zuiver om een gezond beheer van mijn vermogen.’

De Tijd vernam donderdagavond een opmerkelijke aandelentransactie. Rudi Mariën, tot voor kort voorzitter van Biocartis, verkoopt de helft van zijn aandelen in het diagnosticabedrijf Biocartis.

Mariën verkocht 2 miljoen aandelen, aan 12,10 euro per stuk. De transactie brengt hem 24,2 miljoen euro op. Hij behoudt wel 3,9 procent van Biocartis.

De opmerkelijke transactie was voor veel beleggers een verkoopsignaal. Vrijdagochtend zakte het aandeel Biocartis zo’n 7 procent, tot onder de prijs waartegen Mariën verkocht. Snel staken speculaties de kop op dat Mariën ook zijn resterende belang zou verkopen.

Geen wantrouwen

Maar Mariën is categoriek. ‘Mijn verkoop is allerminst een blijk van wantrouwen’, beklemtoont de 73-jarige biotechinvesteerder in een korte telefonische reactie vanuit het buitenland. ‘Ik zal nu, zoals wettelijk verplicht, aan de beurswaakhond FSMA melden dat mijn participatie in Biocartis onder 5 procent zal zakken. Maar ik heb niet de intentie om de aandelen die in mijn portefeuille overblijven te verkopen.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

‘De aandelenverkoop van deze week gaat louter om een gezond beheer van mijn portefeuille en mijn privévermogen’, zegt Mariën met klem. ‘Als investeerder diversifieer ik mijn middelen in een tiental bedrijven, voornamelijk biotechbedrijven in Vlaanderen.’

Zo investeert hij onder andere in een biotechnologiecampus van 15.000 vierkante meter in Zwijnaarde en onder andere samen met de familie Colruyt in het biotechbedrijf Mycartis, opgericht in 2014 als spin-off van Biocartis.

Believer

Het Mechelse bedrijf Biocartis maakt minilabo’s die snel stalen kunnen analyseren om ziektes op te sporen. Mariën, een believer van het eerste uur, was een van de eerste investeerders in Biocartis. Hij stak oprichter Rudi Pauwels centen toe nog lang voor het bedrijf in 2015 naar de beurs trok.

De komende twee jaar zal Biocartis moeten bewijzen dat het marktaandeel kan inpalmen. een insider

Toch klonk hij vorig jaar ook opvallend streng. Het duurde volgens hem te lang vooraleer Biocartis, dat nog altijd niet winstgevend is, uit de rode cijfers kroop. Mariën oordeelde dat het bedrijf snel meer minilabo’s moest verkopen.

‘Ik klopte toen inderdaad op tafel, maar ik behoud vandaag het volste vertrouwen in het management, net als in de vernieuwde raad van bestuur. Ze zetten nu vol in op de exploitatie en fabricatie van diagnostische kits.’

Voorzitter

Mariëns aandelentransactie deze week volgt kort op de grote lenteschoonmaak in de raad van bestuur van Biocartis van enkele weken geleden. Mariën werd als voorzitter opgevolgd door Afga-CEO Christian Reinaudo. Ook vier andere leden, onder wie oprichter Rudi Pauwels, werden vervangen.

Bovendien werd Pauwels vorig jaar ook al vervangen als CEO, door Herman Verrelst. ‘Een samenloop van omstandigheden’, oordeelt een insider, die Biocartis al jaren goed kent. ‘Pauwels was sterk in klinisch onderzoek. Het is niet vreemd dat er in deze fase gezocht werd naar een opvolger die goed de operationele kant kan managen en meer omzet moet kunnen genereren.’

Dat meerdere bestuurders gelijktijdig vervangen werden, is toeval, aldus Biocartis- woordvoerster Renate Degrave. ‘De meesten zijn min of meer gelijktijdig gestart bij onze beursgang. Hun mandaten verliepen dus ook gelijktijdig. We zijn blij dat er van alles beweegt, omdat we in volle commercialiserings- en internationaliseringsfase zitten.’

‘Ik denk niet dat toppers als Leo Steenbergen (eerder actief bij Galapagos, Telenet en Bekaert, red.) en Luc Gijsens (die vier decennia KBC op de teller heeft staan, red.) bestuurder zouden worden als er een probleem zou zijn’, nuanceert de insider. ‘De raad is zeker niet verzwakt, hij bestaat nu vooral uit onafhankelijke bestuurders.’

Snellere resultaten

Diezelfde insider gelooft in de toekomst van Biocartis. ‘Het voordeel is dat de markt meegroeit, op het vlak van moleculaire diagnostica. Biocartis brengt de diagnose dicht bij de geneesheer en zorgt voor snellere resultaten.’

‘Bij sommige kankergevallen kan de diagnosetijd met twee à drie weken worden verkort. Je ziet dat de klassieke labo’s hun positie beschermen. Biocartis moet de komende twee jaar bewijzen dat het marktaandeel kan inpalmen.’