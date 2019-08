Mariën en Sluys richten biotechbedrijf Antelope op

De twee investeerders helpen 5,1 miljoen euro investeren in technologie die toelaat om snel testen uit te voeren, zonder staalvoorbereiding of complexe behandelingen.

De biotechhub Gent is een biotechbedrijf rijker. Antelope splitst zich af van UGent en MyCartis, in 2014 zelf een spin-off van het beursgenoteerde biotechbedrijf Biocartis uit Mechelen.

Antelope start met een kapitaal van 5,1 miljoen euro, aangebracht door een aantal investeerders waarvan biotechmecenas Rudi Mariën en Jos Sluys met zijn familiaal investeringsfonds Saffelberg de bekendste zijn.

Het is niet de eerste keer dat de twee mekaar vinden. Mariën (ex-Innogenetics) en Sluys stapten ook samen in het Limburgse biotechbedrijf PharmaNeuroBoost (PNB). Dat werd geen succes, het antidepressivum dat PNB ontwikkelde, slaagde niet in de laatste, cruciale test.

Snelle en goedkope testen

Hun nieuwe bedrijf, Antelope, specialiseert zich in technologie die het mogelijk maakt om snel en accuraat testen uit te voeren. En dat op om het even welk staal, zonder staalvoorbereiding of complexe handelingen.

De eerste test in ontwikkeling is bedoeld om thuis seksueel overdraagbare aandoening (soa) op te sporen. De test, op een beetje urine, is even makkelijk als een zwangerschapstest. In minder dan tien minuten floept het resultaat in je smartphone.

Een tweede toepassing is een test om bacteriële infecties te onderscheiden van virale. Hoe vaak is niet meteen duidelijk of een virus of een bacterie de oorzaak is van koorts, waardoor de huisarts niet weet of hij antibiotica moet voorschrijven of niet? Met de test, op niet meer dan een druppeltje bloed, is het euvel in enkele minuten uitgeklaard.

Fotonica

De testen werken met een fotonische chip, die licht omzet in data. Bij fotonica, een tegenhanger van elektronica, worden in de plaats van elektronen lichtdeeltjes gestuurd. Licht draagt dus de informatie over.

'Dat gaat sneller en is accurater. De informatie is even betrouwbaar als die uit een klinisch labo. Hier zit tien jaar onderzoek van UGent achter', zegt Jan-Willem Hoste, oprichter en operationeel directeur (COO) van Antelope.