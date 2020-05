Mark Zuckerberg sponsort Vlaamse celonderzoeker

Facebook-topman Mark Zuckerberg en zijn echtgenote stoppen 110.000 dollar in de opensourcesoftware van professor Yvan Saeys voor 'single cell'-analyses. 'Wij werken al met farmabedrijven voor toepassingen.'

Het labo van professor Yvan Saeys, verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de UGent, krijgt een van de 23 beurzen die het 'Chan Zuckerberg Initiative', het filantropisch fonds van Facebook-topman Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan, uitreikt aan opensourcesoftware voor celonderzoek.

In totaal trekken Zuckerberg en Chan 3,8 miljoen dollar uit, waarvan 110.000 dollar naar professor Saeys en zijn team vloeit. 'We ontwikkelden software die grote hoeveelheden biomedische data op 'single cell'-niveau kan onderzoeken en zo dus patronen in celontwikkeling kan helpen blootleggen', zegt Saeys.

'Denk aan verschillende types van leukemie, een vorm van bloedkanker waarbij er iets schort aan de ontwikkeling van cellen, waardoor die een abnormaal ontwikkelingspad volgen. Met onze technologie krijg je een beter zicht op die abnormale celontwikkeling en de mogelijke oorzaken van een aandoening, waardoor je gerichtere therapieën kan ontwikkelen.'

'Daarnaast weten we ook dat stamcellen een constante bron van bloedcellen zijn, maar weten we nog niet hoe dat proces heel precies verloopt. Met software als de onze kan je zulke celontwikkeling meer in detail bekijken en beter begrijpen.'

Menselijke celatlas

Een centraal element in de software van Saeys is dat de broncode publiek toegankelijk is. Zo werkt hij samen met onderzoekers en farmabedrijven, die met de technologie cellen in kaart brengen die bij aandoeningen een rol spelen en er vervolgens medicatie voor proberen te ontwikkelen. 'Het grote voordeel van opensourcesoftware is dat je die voortdurend kan verbeteren dankzij de feedback van andere wetenschappers.'