'Markt voor coronavaccins 10 miljard dollar waard'

Volgens analisten van de zakenbanken Morgan Stanley en Credit Suisse is de toekomstige markt voor vaccins tegen Covid-19 jaarlijks ruim 10 miljard dollar waard.

De analisten van Morgan Stanley en Credit Suisse gaan er in hun berekeningen van uit dat mensen, zodra er een vaccin is, zeker jaarlijks een inspuiting nodig hebben. 'Dat is ons uitgangspunt', zegt Matthew Harrison van Morgan Stanley. 'Covid-19 gaat niet plots verdwijnen.'

'Zelfs als we alleen de mensen vaccineren die ook het griepvaccin toegediend krijgen, zou die markt in ontwikkelde landen al 10 miljard dollar per jaar waard zijn', zegt Harrisson. De studie houdt rekening met een kostprijs van 20 dollar per vaccindosis.

Mensen zullen jaarlijks een inenting nodig hebben. Covid-19 gaat niet plots verdwijnen. Matthew Harrison Analist Morgan Stanley

Evan Seigerman van Credit Suisse gaat nog een stap verder. Hij schat dat de markt alleen al in de Verenigde Staten goed is voor 10 miljard per jaar. Dat is het equivalent van de jaarlijkse inkomsten van tien blockbustermedicijnen. Dat zijn populaire geneesmiddelen, denk aan de erectiepil Viagra van Pfizer, die jaarlijks minimaal 1 miljard opbrengen.

De hamvraag is hoelang ingeënte personen immuun blijven voor het coronavirus. Volgens Stephen Hoge, de voorzitter van het biotechbedrijf Moderna dat nog deze maand testresultaten van zijn coronavaccin wil indienen bij de Amerikaanse farmawaakhond FDA, zullen kwetsbare mensen nog een tijdje boostervaccinatie nodig hebben. Dat wil zeggen dat ze na de eerste inenting regelmatig een nieuwe dosis nodig hebben.

Winner takes it all

Hoe groot de markt wordt, is afhankelijk van de frequentie van die boostervaccinatie. Hoewel het coronavirus anders dan de griep minder snel muteert, blijft de immuniteitsvraag de wetenschap hoofdbrekens bezorgen. 'Dat is de grote onbekende factor', zegt Seigerman. 'We weten niet hoelang mensen beschermd blijven.'

Volgens Geoffrey Porges, een analist van de zakenbank SVB Leerink, wordt het geen 'winner takes it all'-markt. 'Elk vaccin dat goedgekeurd wordt, zal van belang zijn', zegt hij. 'Maar zodra een aantal vaccins in omloop zijn, zal de competitie wel beginnen te spelen. Bedrijven die al ervaring hebben met de distributie van een griepvaccin, hebben dan mogelijk een voordeel.'