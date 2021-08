Marlboro-producent krijgt steun voor overname van farmabedrijf

Eerder deze week raakte bekend dat d e investeringsgroep Carlyle uit de strijd stapt . Daardoor ligt de weg open voor Philip Morris International, bekend van onder meer Marlboro. Die had met 165 pence per aandeel het hoogste bod, wat Vectura op 1,2 miljard euro waardeert.

Nu is opnieuw een belangrijke horde genomen. De raad van bestuur steunt – ‘unaniem’ - het bod van Philip Morris en noemt het bod ‘fair and reasonable’. De bestuursleden halen het argument boven dat de overnemer van plan is de investeringen in onderzoek te verhogen en Vectura als een aparte entiteit te blijven behandelen.