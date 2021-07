Matig enthousiasme voor beursgang Biotalys

De Gentse gewasbeschermer Biotalys haalt tot 55 miljoen euro op met zijn beursgang in Brussel, een stuk onder de maximaal beoogde 70 miljoen.

Het Gentse agrotechnologiebedrijf Biotalys, dat vrijdag zijn opwachting maakt op Euronext Brussel, had een prijsvork van 7,5 à 8,5 euro per aandeel naar voren geschoven voor de uitgifte van 6,3 miljoen nieuwe aandelen.

Donderdagochtend meldt Biotalys in een persbericht dat het verwacht aan de onderkant van die prijsvork, aan 7,5 euro, te noteren. Daardoor komt er 47,5 miljoen euro vers geld in kas. Bij de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie zal de beursgang maximaal 55 miljoen euro opleveren. Aan de bovenkant van de vork had Biotalys tot 70 miljoen vers geld kunnen ophalen.

Dat kapitaal moet voornamelijk dienen voor de financiering van de bestaande pijplijn en voor de commercialisering van de eerste producten.

Dat Biotalys zijn verwachtingen een beetje moet temperen is geen grote verrassing. Het beursklimaat is al een tijdje moeilijk voor nieuwkomers, nu beleggers bij het vele aanbod 'l'embarras du choix' hebben. De specialist in dierengeneeskunde Huvepharma blies zijn voor vandaag geplande Amsterdamse IPO te elfder ure af.

Eerste product klaar

Biotalys is de derde spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie die de weg naar de beurs vindt, na Devgen en Ablynx. Net als Ablynx inspireert Biotalys zich op het immuunsysteem van lama’s. Het gaat daarmee aan de slag om plantenziektes op een biologische manier te bestrijden.