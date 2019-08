Medicijnenverdelers vechten verbod op export aan

Distributeurs als Febelco en PharmaBelgium-Belmedis vormen een cruciale schakel om medicijnen tot bij de patiënt te krijgen. Die groothandels leggen voorraden aan van alle geneesmiddelen en leveren ze - soms tot enkele keren per dag - aan alle apotheken. Soms verkopen ze ook loten geneesmiddelen aan tussenpersonen in het buitenland.

Exportverbod

Die export is een doorn in het oog van de klassieke geneesmiddelenproducenten. Die hanteren vaak in elk Europees land andere prijzen, maar die strategie wordt onderuitgehaald door parallelle export van geneesmiddelen uit ‘goedkope’ naar ‘dure’ landen. De Europese Commissie beschouwt geneesmiddelen echter als gewone economische producten die in principe vrij verhandelbaar in Europa moeten zijn.