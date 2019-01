Medische dienstverlener Genae neemt Israëlisch bedrijf over

Genae, gespecialiseerd in diensten voor de medische industrie, koopt het Israëlische bedrijf MedicSense, dat producenten van medische toestellen bijstaat in de kwaliteitscontrole. 'De regelgeving wordt strenger en dus hebben we meer expertise nodig', klinkt het.

Het Antwerpse bedrijf Genae, opgestart in 2005, richt zich op producenten van de zogenaamde medical devices, zoals protheses of implantaten, en doet hun klinisch onderzoek. Tot voor kort focuste het op medische toestellen voor hartpatiënten, maar de jongste jaren diversifieert het bedrijf. Naast het testen van producten, adviseert Genae de bedrijven ook steeds meer bij de goedkeuring van hun medische toestellen. Dat gaat van toelichting over de regelgeving tot kwaliteitscontrole van nieuwe producten. De overname van MedicSense uit Israël past in dat laatste segment.

Start-ups

'Israël is een bekend centrum voor de productie van medische toestellen. Er zijn veel start-ups die nood hebben aan advies. MedicSense is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement en helpt ook soms om een product goedgekeurd te krijgen. Het begeleidt bedrijven bij dat traject', zegt Bart Segers, de CEO Van Genae.

15,5 miljoen Genae Genae boekte vorig jaar een omzet van 15,5 miljoen euro en telt 150 werknemers. Voor dit jaar mikt het Antwerpse bedrijf op minstens 18,5 miljoen euro.

MedicSense heeft 16 werknemers, waardoor Genae nu 150 werknemers telt over de hele wereld: in Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, België en nu dus ook in Israël. Segers verwacht dit jaar een omzet van minstens 18,5 miljoen euro dankzij de inbreng van MedicSense. Vorig jaar kwam de omzet op 15,5 miljoen euro.

'Ongeveer de helft van onze activiteiten bestaat nu nog uit klinisch onderzoek. Het regelgevend advies neemt zo'n 20 procent in en de overige 30 procent zijn onze ontwikkelingen in digital health', duidt Segers. Genae zette zelf IT-platformen o om vat te krijgen op digitale medische data. Zo beschikt het bedrijf over Staicy, een online vehikel dat allerlei data over gezondheid en klinisch onderzoek kan beheren. De data worden onder andere gebruikt om hartfalen te voorkomen.

'De overname in Israël draagt hier ook toe bij', vertelt Segers. 'Alles draait om meerwaarde creëren rond data. Een goede kennis van de wetgeving is daarbij belangrijk. Denk aan de bescherming van de privacy of de nieuwe wetgeving over medical devices die er aankomt in 2020.'

