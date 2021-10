Medtechbedrijf Onward naar de Brusselse beurs tegen 12,75 euro per aandeel

Onward is een van de bedrijven in de portefeuille van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv. Die toonde zich samen met drie andere bestaande aandeelhouders al bereid om tot 15 procent van de nieuwe aandelen te kopen. Hoeveel procent van de nieuwe aandelen bij particuliere investeerders belandt, is nog niet bekend.

Met de verse centen wil het bedrijf bijkomende studies financieren en een verkoopteam opzetten in de VS en in Europa. De bedoeling is een eerste product op de markt te brengen in 2023. Onward wil de technologie verfijnen om patiënten te helpen die hun handen of vingers niet kunnen gebruiken, of om de verstoorde bloeddrukregeling en seksuele functies te herstellen.