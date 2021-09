Medtechbedrijf naar de Brusselse beurs, met Superman als aandeelhouder

Patiënten krijgen daarbij elektroden in het ruggenmerg geïmplanteerd die stroomstootjes afvuren. Die vervangen de prikkels vanuit het brein die bij patiënten niet meer tot op eindlocatie geraken. Dat, in combinatie met intensieve training, maakt dat patiënten op termijn op eigen kracht opnieuw stappen kunnen zetten.

Superman en Gimv

Onward haalde sinds de opstart in 2014 al 70 miljoen euro kapitaal op, bij onder meer Gimv, LSP, Wellington én de Christopher Reeve Foundation. Reeve is gekend als acteur van Superman en raakte volledig verlamd toen hij tijdens een jumpingwedstrijd uit het zadel werd gegooid.

De technologie kan ook verder verfijnd worden om patiënten te helpen die hun handen of vingers niet kunnen gebruiken, of om de verstoorde bloeddrukregeling en sexuele functies bij patiënten met een dwarslaesie te herstellen.

Maar de technologie heeft ook zijn beperkingen. Niet alle patiënten komen ervoor in aanmerking, en op een volledig herstel moet niemand hopen. Gert-Jan Oskam, een van de behandelde patiënten, kan opnieuw korte afstanden stappen, maar het is nog met rollator en heel stroef. ‘Het is een overwinning, maar snel even naar de supermarkt, zit er nog niet’, zegt hij.