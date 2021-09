Meer dan duizend openstaande vacatures in boomende farma

Enkele beloftevolle ontwikkelingen in jonge onderzoeksdomeinen zoals cel- en gentherapie vuren de war for talent aan.

Bij de grote Belgische famabedrijven staan meer dan 1.000 vacatures open, leert een brede rondvraag van De Tijd. De productie van coronavaccins zette een turbo op de groei. Daarbovenop beloven potentiële gamechangers in domeinen als cel- en gentherapie en biotechnologie ook de komende jaren tot forse investeringen te leiden.

'De werkgelegenheid groeit al enkele jaren aanhoudend', zegt Caroline Ven, de CEO van de sectorfederatie pharma.be. Tussen 2016 en 2020 steeg de tewerkstelling met 13,6 procent tot 40.464 directe banen in 2020, aldus pharma.be. In 2019 ging het nog om 38.489 jobs.

'Onze farma staat klassiek sterk in productie en klinisch onderzoek, dankzij een rijk ecosysteem van ziekenhuizen, onderzoekscentra, gekwalificeerd personeel en biofarmabedrijven', zegt Ven. ‘Vorig jaar was er veel onderzoek naar coronavaccins en -medicatie. De geneesmiddelenexport deed het erg goed en blijft dit jaar groeien.’

Zo zette de maandelijkse productie van 100 miljoen dosissen van het coronavaccin een turbo onder de groei van de Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands, die 3.500 werknemers telt. De site heeft 200 vacatures, onder meer voor technische profielen, laboranten en ingenieurs.

Ook Janssen Pharmaceutica, met een site in het Kempense Beerse, groeit hard. Het aantal werknemers van de dochter van het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson, die 5.100 mensen tewerkstelt in ons land, groeit al vier jaar op rij. Het rekruteerde in 2018 710 werknemers en plant dit jaar 850 aanwervingen, 6 procent meer dan in 2020.

Janssen Pharmaceutica heeft 375 vacatures, het grootste deel in onderzoek en ontwikkeling (30%), productie (15%) en IT (15%).

‘Onze vacaturegroei heeft deels te maken met extra investeringen en nieuwe onderzoeksprojecten, zoals vorig jaar en dit jaar voor de ontwikkeling en productie van ons coronavaccin', zegt woordvoerder Tim De Kegel. ‘Maar de openstaande vacatures zijn niet makkelijk in te vullen. We merken dat we minder sollicitanten per vacature hebben dan enkele jaren geleden.’

‘Dat heeft te maken met de techniciteit en het specialisatieniveau. Maar ook met het aantrekken van de markt: een aantal andere grote bedrijven focust op soortgelijke profielen, waardoor de concurrentie heel groot is. Ook de chemiesector aast op gespecialiseerde technische profielen.’

War for talent

Het biofarmabedrijf UCB, met hoofdzetel in Anderlecht, telt zo’n 2.500 werknemers in ons land. Het heeft 176 openstaande vacatures. ‘We zoeken profielen in onderzoek en ontwikkeling, in IT en productie', zegt woordvoerder Laurent Schots.

Net als bij Janssen Pharmaceutica loopt dat niet van een leien dakje. ‘Vooral voor profielen in de domeinen gentherapie en biotechnologie woedt een war for talent. Gentherapie is een relatief nieuw domein. Overal in Europa worden zulke profielen gezocht. Wij halen hen regelmatig in de buurlanden. Daarnaast is de vraag groot naar profielen in de biotechnologie, omdat België daarin erg sterk staat, ook voor de productie.’

Ook het Britse GlaxoSmithKline, dat zo’n 9.000 werknemers telt in Waals-Brabant, werft aan. Nochtans vielen sinds de aankondiging van een herstructurering in ons land begin vorig jaar zo’n 350 naakte ontslagen. ‘We hebben zo’n 200 vacatures’, zegt woordvoerster Elisabeth Van Damme. ‘De jobs die het moeilijkst in te vullen zijn, zijn banen voor onder anderen laboranten, klinische en epidemiologische onderzoeksprofielen en statistici.’

Het Zwitserse Novartis, dat ook een vestiging heeft in Puurs-Sint-Amands, zoekt zo'n 60 mensen. Het Franse Sanofi heeft 90 vacatures. Het gaat om laboranten, ingenieurs en werknemers voor de productie.