Meerderheid Belgen wil cannabis legaliseren als medicijn

Met uitzondering van een mondspray voor een kleine groep MS-patiënten is cannabis in eender welke vorm vooralsnog verboden in ons land.

Groter draagvlak

'Op basis van de cijfers die ik vergaard heb, wil ik aantonen dat het draagvlak veel groter is dan men denkt om tot een vrije markt voor cannabis te komen, met de nodige regulering natuurlijk', zegt Chris Burggraeve. Hij was als chief marketing officer en lid van het directiecomité jarenlang een van de drie belangrijkste Belgen bij AB InBev. Sinds eind 2012 is hij adviseur van Verlinvest, het privé-investeringsvehikel van de AB InBev-families de Spoelbergh en de Mevius. Uit eigen naam investeerde hij in twee Amerikaanse cannabis-start-ups: de producent voorgerolde joints Toast, en Greenrush, een online marktplaats voor cannabisproducten.