‘Meest gehate man van VS' veroordeeld tot zeven jaar cel

De 34-jarige Shkreli werd een van de meest gehate mannen van de VS, nadat hij twee jaar geleden de prijs van een levensreddend middel voor mensen met een falend immuunsysteem, vooral hiv-patiënten, met 5.000 procent had opgetrokken.

In augustus werd hij al veroordeeld wegens leugens tegen investeerders die geld in zijn hedgefonds hadden gestopt en wegens gesjoemel met aandelen in Retrophin, een biotechbedrijf dat hij oprichtte. Het openbaar ministerie had een straf geëist van 15 jaar.