Meevaller Estelle duwt Mithra 90 miljoen in het rood

Het Luikse farmabedrijf Mithra zag de omzet in het eerste halfjaar met 55 procent aandikken tot 19,6 miljoen euro. De inkomsten uit de voortgezette activiteiten stegen met 191 procent tot 6,7 miljoen euro. Ter herinnering: in juli 2018 verkocht Mithra zijn portefeuille generische middelen in België en Luxemburg aan Ceres Pharma. Het hogere omzetcijfer is te danken aan licentie-overeenkomsten die Mithra sloot met partners zoals Gedeon Richter (voor 15 miljoen euro).

Estelle is het absolute uithangbord van Mithra. Fornieri kon Estelle in 2015 voor een symbolische euro terugkopen van multinational Actavis. Estelle was bij Actavis beland na de overname van Watson. Het was Watson die in 2013 Uteron Pharma (van Fornieri) had gekocht en Estelle in handen kreeg. Actavis had geen interesse in de voormalige Uteron-projecten.