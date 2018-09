'Melle wordt het wereldcentrum van de robotchirurgie'

In het Oost-Vlaamse Melle is de Orsi Academy geopend, een opleidingscentrum voor robotchirurgie. Jaarlijks zullen 3.500 chirurgen er leren een operatie uitvoeren met hoogtechnologische apparatuur. 'Dit wordt het belangrijkste centrum ter wereld voor robotchirurgie', zegt initiatiefnemer Alex Mottrie, uroloog en pionier in robotchirurgie.

'Toen ik afstudeerde als uroloog, moest ik eerst een jaar naar Roeselare, dan een jaar naar Aalst en een jaar Timboektoe was ook nog goed geweest', zegt Alex Mottrie wat gekscherend terwijl hij ons rondleidt in het nieuwe opleidingscentrum. 'Waarmee ik bedoel dat het vroeger niet evident was om te starten in het operatiekwartier. Het was leren werken met mes en vork. Wat we hier doen, is chirurgen een labo bieden waar ze kunnen oefenen, net zoals piloten leren vliegen in een simulator. Zodat ze robotchirurgie volledig onder de knie hebben. Eerst op organen geprint in 3D (met dank aan Materialise), later op dode kippen en eventueel nog later op levende dieren.'

De uroloog benadrukt dat het wetenschappelijk is bewezen dat operaties die met een robot worden uitgevoerd, veel nauwkeuriger zijn en daarom tot veel minder complicaties leiden. Waardoor de patiënt minder lang in het ziekenhuis moet blijven en het risico dat er later nog een probleem opduikt, ook veel kleiner is. 'Daarom zijn ze ook de toekomst. Robotchirurgie is beter voor de geneeskunde. En het is kostenefficiënter.'

Mottrie stampte in 2010 met enkele collega's een eerste opleidingscentrum uit de grond voor robotchirurgie, in de schoot van het OLV ziekenhuis in Aalst. Sindsdien is het idee om een onafhankelijk instituut op te zetten, blijven groeien. Nu staat het gebouw er. Een investering van zo'n 20 miljoen euro, voor de helft gedragen door publieke fondsen. De andere helft komt van onder meer Medtronic en Intuitive, twee techgiganten die medische apparatuur produceren. Ze stellen hun robots zowaar gratis ter beschikking van de nieuwe Orsi Academy. Hun return? De chirurgen leren werken met de robots en gaan die vervolgens ook gebruiken eens ze terug zijn in hun ziekenhuis.

Schermvullende weergave Een robot in chirurgie is net als een vliegsimulator voor piloten. ©Wouter Van Vooren

Orsi staat voor het OLV Robotic Surgery Institute. Vorig jaar trok het opleidingscentrum iets minder dan 1.000 artsen aan. Toen was er één robot. Nu staan er 6 in het splinternieuwe gebouw en er is ruimte voor nog 14 meer. 'We gaan uit van 3.500 artsen per jaar in het begin. Later kunnen het er meer worden', duidt Mottrie.

Een chirurg komt doorgaans een week in opleiding. Later kan hij zich bijscholen door zich via livestream te connecteren met de Orsi Academy. Mottrie heeft zo ooit een operatie uitgevoerd dat door 5.000 chirurgen in de wereld werd gevolgd. 'We gaan hier nog verder in gaan en een netwerk opzetten met verschillende ziekenhuizen. Zij zullen ons concept kopiëren, waardoor we eigenlijk het grootste robotcentrum ter wereld zullen worden. Er zijn al overeenkomsten afgesloten met het Prince Henry Hospital in Melbourne en ook met het Karolinska Instituut in Stockholm. We gaan uit van een tiental ziekenhuizen op korte tijd.'

Een eigen robot is voor een ziekenhuis niet wistgevend. Zeker niet als je steeds de nieuwste en beste apparatuur wil. Hier kunnen we dat wel. We kunnen artsen opleiden met hightech. Alex Mottrie uroloog en stichter van Orsi