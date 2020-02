Merck splitst zich op in twee stukken

De Amerikaanse farmagigant Merck , die buiten de VS en Canada het merk MSD gebruikt, gaat een deel van zijn activiteiten afsplitsen in een afzonderlijke, beursgenoteerde onderneming. Dat heeft Merck woensdag bekendgemaakt bij de publicatie van zijn vierdekwartaal- en jaarresultaten.

Kanker

De reden is dat Merck zich gaat toeleggen op sneller groeiende producten in de strijd tegen kanker, vaccins en middelen voor de diergeneeskunde. Het gaat onder meer om de blockbuster Keytruda, immunotherapie tegen kanker. Keytruda was vorig jaar in zijn eentje goed voor een omzet van 11,1 miljard dollar, een groei van 55 procent.

Daarmee is Keytruda goed voor een kwart van de groepsomzet van 46,8 miljard dollar voor 2019. Het is op weg een van de best verkochte medicijnen ooit te worden. Het gaat zo snel over de toonbank dat sommige analisten en beleggers zich afvragen of Merck er niet te afhankelijk van wordt.