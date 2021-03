Michael Verschueren zet mee schouders onder digitale zorg

Michael Veschueren en een aantal andere geldschieters lanceren een investeringsfonds van 20 miljoen euro in digitale gezondheidszorg.

Via de Brusselse kweekvijver E-Health Valley willen de Anderlecht-aandeelhouder Michael Verschueren en enkele andere geldschieters 20 miljoen investeren om digitale gezondheidszorg in ons land een boost te geven.

Hoe belangrijk die nieuwe e-healthtoepassingen kunnen zijn, is de voorbije maanden duidelijk geworden. Tijdens de lockdowns gingen patiënten veel minder op doktersbezoek, maar ze konden ook via een app of een chatbot met hun arts praten. Andere apps laten toe thuis je hartritme te meten voor je op consultatie moet.

Michael Verschueren, bestuurder en met 11 procent een belangrijke aandeelhouder van de voetbalclub Anderlecht, heeft twee jaar geleden zijn schouders gezet onder E-Health Valley: een broedplaats voor startende ondernemingen in digitale gezondheidszorg. Verschuerens partners in dat project waren EEBIC, een incubator voor spin-offs van de Brusselse ULB-universiteit, en Giovanni Canini. Dat is de topman van de Belgische poot van het reclamebedrijf WPP.

Intussen wist E-Health Valley ook de Waalse en Brusselse investeringsvehikels Sambrinvest en finance & invest.brussels aan zich te binden, het ziekenfonds Partena, het apotheeknetwerk van de CM en ook enkele privégeldschieters.

Begeleidingsprogramma

De voorbije maanden had E-Health Valley al geïnvesteerd in PAGS, dat toepassingen ontwikkelt om kinderen met autisme, dyslexie en ADHD beter te begeleiden, en in Evoluno, een app om sneller signalen van burn-out op te sporen. Nu wil E-Health Valley een flink aantal versnellingen hoger schakelen.

Het platform - met onder anderen de internetondernemer Bart Becks en de Waalse businessangel Pierre Rion als bestuurder - wil jaarlijks een tiental spelers in digitale gezondheidszorg begeleiden. Met dat doel voor ogen richtte E-Health Valley een investeringsfonds op van 20 miljoen euro. Tegelijk lopen gesprekken met institutionele partijen en privé-investeerders om het werkkapitaal op te krikken van 1,1 miljoen naar 2,5 miljoen euro.

Om nieuwe kandidaten te selecteren lanceert E-Health Valley twee projectoproepen. Move Well, een initiatief rond sport en beweging, wordt samen gelanceerd met Partena en Goed, het netwerk van apotheken en thuiszorgwinkels van de CM. Voor de andere projectoproep rond kankerpreventie en begeleiding van patiënten werkt E-Health Valley samen met de Stichting tegen Kanker.

Belgische achterstand inhalen

Volgens E-Health Valley zijn dergelijke initiatieven noodzakelijk als België zijn achterstand in digitale gezondheidszorg wil goedmaken. Volgens E-Health Valley is een inhaalrace in ons land nodig: 'Terwijl digitale zorgverlening elders in een stroomversnelling kwam, werd hier veel te lang alleen naar de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers gekeken.'

Zelfs met de steun van incubatoren zoals E-Health Valley blijven er belangrijke hordes voor de nieuwe spelers in digitale gezondheidszorg

Maar zelfs met de steun van incubatoren zoals E-Health Valley blijven er belangrijke hordes voor de nieuwe spelers in digitale gezondheidszorg. Medische apps moeten een strenge erkenningsprocedure doorlopen. Die 'validatiepiramide' heeft drie niveaus: apps moeten doen wat ze beloven, veilig verbonden zijn met platformen van de overheid én ze moeten hun sociaal-economische meerwaarde bewijzen.