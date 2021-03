Michel Detheux (iTeos) 'Biotech is als Formule 1: hoe meer geld, hoe sneller je kan gaan'

Het Belgische biotechbedrijf Iteos Therapeutics stapte acht maanden geleden door de grote poort van Nasdaq en is er nu 1 miljard dollar waard. ‘We spelen in een andere liga’, zegt CEO Michel Detheux vanuit het Amerikaanse Boston, zijn nieuwe thuis.

Iteos Therapeutics ontpopte zich tot de vaandeldrager van de Waalse biotechscene. Het werkt op twee pistes om het menselijke immuunsysteem op scherp te zetten zodat het kanker kan overwinnen. Het is nog vroeg, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Het slaagde erin om tijdens een studie de tumoren bij zeven patiënten - voor wie alle hoop was opgegeven - te laten krimpen of te stabiliseren.

Met die data op zak maakte Iteos in juli vorig jaar de sprong naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het haalde er 210 miljoen dollar op. Het bedrijf is 1 miljard dollar waard. Dat kan enorm veranderen in de komende maanden, want de eerste belangrijke studieresultaten sinds de beursgang komen eraan.

Michel Detheux (54)

Detheux heeft een wetenschappelijke achtergrond in biochemie en moleculaire biologie. Hij haalde een businessdiploma aan de Solvay Business School.

Hij werkte een doctoraat af en was daarna de eerste werknemer van Euroscreen, dat werd omgedoopt tot Ogeda en intussen voor honderden miljoenen euro’s verkocht is aan Astellas.

Gaandeweg werd hij meer zakenman dan onderzoeker. ‘Ik denk dat dat een van mijn sterktes is. Ik kan de brug maken tussen de twee. Ik begrijp de wetenschap.’

In 2010 zette hij Iteos Therapeutics in de steigers. Vorig jaar bracht hij Iteos naar Nasdaq.

Hij is getrouwd, woont in Boston en heeft zes kinderen die tussen 12 en 25 jaar zijn.

Hoewel het pad van Iteos voor de buitenwereld steil omhoog lijkt, was het achter de schermen een verhaal van bloed, zweet en tranen. ‘Ik kan een boek schrijven over de moeilijke momenten’, zegt Michel Detheux, de oprichter en CEO. ‘En er is nog veel werk. Sommigen feliciteerden me. Wow, you did it. You’re on Nasdaq. Ik zie het anders. Ik zie dit nog maar als een baby. De zwangerschap was belangrijk, maar nu moeten we voortgroeien.’

Veel werk op de plank dus. Zijn dagen zitten overvol, maar om 22 uur gaat het licht uit. ‘Na 22 uur neem ik geen beslissingen meer. Nooit. De geest is dan niet scherp genoeg.’ Liever staat hij op om 2 uur ’s nachts als het moet. Op normale dagen is dat 5 uur. ‘Als de wereld nog slaapt, begin ik te werken. The early bird catches the worm’, zegt hij.

Het helpt ook om het tijdsverschil met België te overbruggen, en alle zaken geregeld te krijgen in België en Boston, het mekka van de biotechindustrie en sinds ruim twee jaar zijn nieuwe thuis. Met een groot feest en foodtrucks in de tuin nam hij destijds afscheid van familie en vrienden. ‘Het was een moeilijke keuze. Maar Boston is where it all happens’, zegt Detheux die - voor de pandemie en thuiswerk - bijna dagelijks met de e-bike naar kantoor ging. ‘Ik ben hier waarschijnlijk de enige CEO die dat doet. En in het weekend trek ik er altijd voor een paar uur op uit met de koersfiets of mountainbike, ook als het vriest.’

Vijf bedrijven uit ons gebouw in Boston zijn in het voorbije jaar naar de beurs getrokken. En het gebouw telt maar vier verdiepingen. Michel Detheux CEO Iteos Therapeutics

Hij woont er met zijn vrouw en drie jongste kinderen. Zijn drie oudere kinderen bleven in België. Die heeft hij door de pandemie al maanden niet meer in levenden lijve gezien. ‘Ik zou eens naar België kunnen gaan, maar ik riskeer de VS niet meer binnen te mogen. Dat mag niet gebeuren, want ik ben hier nodig.’

Massagewerk

Met het betere jarenlange massagewerk zette Detheux Iteos op de kaart bij Amerikaanse investeerders en analisten. ‘Een beursgang regel je niet in een paar weken. Je bouwt vertrouwen op, beetje bij beetje’, klinkt het. Tegelijk zette hij een team op poten waarmee je naar de oorlog kan. Zijn financieel directeur haalde voor zijn vorige werkgevers al 2 miljard dollar op en weet de diepe zakken in de VS te vinden.

Zijn chief medical officer was bij de farmareus Sanofi eerder wereldwijd het hoofd voor de kankergeneesmiddelen. In de raad van bestuur zetelt onder anderen voorzitter David Hallal, ex-CEO van de biotechspeler Alexion, die een beurswaarde van 34 miljard dollar heeft. En bestuurder Tim Van Hauwermeiren, de topman van Argenx, heeft de weg naar Nasdaq al eens succesvol afgelegd. ‘Wat zijn advies was? Dream big. Wees niet bang om gewaagde stappen te zetten.’

Hebt u daarom meteen de stap naar Nasdaq gezet, in plaats van eerst een tussenstop op Euronext Brussel te maken?

Michel Detheux: ‘We hebben voor de agressieve aanpak gekozen en 210 miljoen dollar opgehaald. Dat zou moeilijk geweest zijn in België. In de VS is er meer kapitaal. De vraag naar onze aandelen was zelfs 20 keer hoger dan het aanbod. Een groter bedrag had dus ook gekund in principe, maar het is altijd een afweging tussen de belangen van de bestaande en de nieuwe aandeelhouders. De cash laat ons toe het onderzoek te versnellen en te wedijveren met de topspelers. Het is zoals in de formule 1 of het voetbal. Met meer geld kan je beter presteren.’

Hoe groot schat u de kans in dat Iteos met immunotherapie kankerpatiënten kan genezen?

Detheux: ‘De overlevingskans van kankerpatiënten is fors gestegen de voorbije jaren dankzij een vroegere diagnose en nieuwe therapieën. Zeker immunotherapie heeft de voorbije tien jaar een revolutie gebracht, vooral bij patiënten met long- of huidkanker. Tien jaar geleden was uitgezaaide huidkanker een doodvonnis. Nu heeft tot 50 procent van de patiënten met Keytruda, een medicijn van Merck, een klinisch voordeel. Door het immuunsysteem te boosten, slaag je erin de kanker helemaal weg te krijgen en te verhinderen dat hij terugkomt. Maar laten we ook realistisch zijn. De hoop was dat de sector met immunotherapie alle kankers zou genezen. We moeten vandaag vaststellen dat dat nog niet zo is. Maar we werken hard om dat te veranderen.’

De technologie van Iteos

Iteos werkt op twee pistes om het immuunsysteem op scherp te zetten zodat het tumoren kan overwinnen. ‘Er zijn honderden spelers in dat domein, maar wij hebben het geluk op twee van de tien meestbelovende pistes te werken’, zegt Detheux. Een derde piste - waarvoor het nochtans een megadeal met Pfizer gesloten had - is en cours de route verlaten. Het leverde niet de verwachte resultaten op.

Iteos mikt nu op A2A en TIGIT. Dat zijn ingebouwde schakelaars die het immuunsysteem regelen. Iteos ontwikkelde ‘sleutels’ om die schakelaars te ‘hacken’ en de kanker met volle kracht te bestrijden.

Met het medicijn EOS-850 mikt het onder meer op patiënten met long-, borst-, huid- en prostaatkanker. In een kleine studie bleken tumoren bij zeven van 21 uitbehandelde patiënten te stabiliseren of te krimpen. Een uitgebreidere studie is bezig en de resultaten worden in het eerste halfjaar verwacht. Daarbij wordt ook gekeken naar de werking van EOS-850 in combinatie met Keytruda, het topmedicijn van Merck.

In het onderzoeksprogramma EOS-448 draait alles om TIGIT, wat gezien wordt als the next big thing in oncologie. Onder meer Merck en Genentech leggen er de focus op, en hebben enkele jaren voorsprong. Die hebben in dit veld al tien fase 3-studies lopen. Gilead sloot op zijn beurt een miljardendeal met het Californische biotechbedrijf Arcus om er voet aan grond te krijgen. De resultaten van een eerste Iteos- studie komen eraan in de komende maanden.







De basis van Iteos werd in 2010 gelegd. Detheux kreeg toen een telefoontje van Benoît Van den Eynde, een oud-collega en directeur van de Brusselse tak van het gerenommeerde Ludwig Cancer Research Institute. Dat was een nieuw mechanisme voor kankerbestrijding op het spoor gekomen. ‘Het heeft me twee seconden gekost om te springen, het idee uit te werken, het businessplan te schrijven en investeerders te zoeken’, kijkt Detheux terug.

De Waalse overheid gooide er 6 miljoen euro subsidies tegenaan, op voorwaarde dat private investeerders 3 miljoen euro op tafel legden. ‘Niet eenvoudig. We hadden nog geen patenten, geen intellectuele eigendom, geen data om investeerders te overtuigen, maar alleen knowhow en onze gedrevenheid.’

Het Ludwig Cancer Research Institute investeerde 1,5 miljoen euro. Dat trok anderen over de streep, waaronder Fund+, het investeringsfonds van Désiré Collen. Die pompte er al 10 miljoen euro in en heeft daarmee de jackpot beet met ruim een vervijfvoudiging van de inleg.

Een van uw kennissen zei dat pitchen voor investeerders destijds niet in uw comfortzone lag. U bent daar duidelijk in gegroeid, afgaand op het succes van de beursgang.

Detheux: ‘Ik leer elke dag bij. Ik ben nog altijd niet de beste spreker. Al zeker niet in een andere taal. Mijn Engels is meer frenglish, maar dat kan me niet meer schelen. Wat ik doe, doe ik met passie. Mensen voelen die energie.’

Hoe hebt u de beursgang gevierd?

Detheux: ‘Door de pandemie was er niet veel mogelijkheid om te feesten. Ik ben wel eens gaan dineren met mijn voorzitter, in een goed restaurant aan de oostkust.’

U bent een liefhebber van gastronomie. ‘Daarin hebben we elkaar snel gevonden’, zei een van uw bestuurders. Klopt dat?

Detheux: (lacht) ‘Er zijn zoveel adresjes waar ik nog zou willen gaan. Hof van Cleve, om er maar een te noemen. Ik ben er al eens geweest. Het eten was fenomenaal, maar mijn vrouw was toen zwanger en is er uitgegleden en gevallen. Dat heeft de avond ontsierd. Dat zouden we eens moeten overdoen.’

Schermvullende weergave Michel Detheux: ‘Mijn Engels is meer frenglish, maar dat kan me niet meer schelen.’ ©M. Scott Brauer

Hoe voelde het om als Belgisch bedrijf de bel te mogen luiden op Nasdaq?

Detheux: ‘Dat was fijn. Later die dag hebben we een virtuele aperitief gehouden met het voltallige personeel. Maar ik heb die half gemist. Ik was op wandeltrip in niemandsland en de connectie was zo slecht dat ik constant wegviel. Ik heb in de dagen en weken nadien wel voor elke werknemer apart een halfuur de tijd genomen voor een gesprek. Ze zaten met vragen. Gaan we naar de VS verhuizen? Komen er nieuwe regels? Gaat de spirit veranderen? Ik heb hen duidelijk gemaakt dat niet veel zal veranderen. We spelen in een andere liga, maar we spelen op dezelfde manier.’

Iteos heeft een beurswaarde van 1 miljard dollar. Verhoogt dat de druk op uw schouders?

Detheux: ‘We hebben een engagement tegenover de aandeelhouders, maar ook tegenover de patiënten. Die kunnen geen twee dagen extra wachten op een behandeling. Er is druk, maar de beurswaarde heb ik niet onder controle. Je moet daar bescheiden in blijven. Op Nasdaq zijn de schommelingen groot. Dat zie je ook in de koersgrafiek. We hebben investeerders nochtans duidelijk gemaakt dat onze volgend belangrijke persbericht pas in het tweede kwartaal komt.’

U bent meer dan twee jaar geleden verhuisd naar Boston. Op vraag van Amerikaanse investeerders, horen we.

Detheux: ‘Dat was een grote stap, maar ik kreeg de steun van mijn vrouw. Voor mijn jongste kinderen was het moeilijk omdat ze nog geen Engels spraken. Maar het was tijd om die stap te zetten. Voor biotech is dit het mekka. Aan de overkant van de rivier zie ik de gebouwen van Takeda, Sanofi, Novartis, noem maar op. Alles gebeurt hier in een straal van 1,5 kilometer rond ons kantoor. Ook de universiteiten MIT en Cambridge liggen op een steenworp. Hier moet je niet gaan golfen, je krijgt hier bij wijze van spreken alle informatie op straat. Ik weet dat we in België ook straffe wetenschappers hebben, en bepaalde clusters in Gent en Gosselies. Maar dit is nog wat anders. In ons gebouw zijn het voorbije jaar vijf bedrijven naar de beurs gegaan. En het gebouw telt maar vier verdiepingen.’

Wat kreeg u in Boston voor elkaar wat vanuit Gosselies niet gelukt zou zijn?

Detheux: ‘Voor de verhuis was ik ook al enkele weken per maand in de VS. Informele interacties zijn belangrijk voor investeerders. Je gaat eens lunchen, je leidt hen rond in de labo’s. Dat is veel meer dan een Zoom-meeting. Je bouwt vertrouwen op. En in business, zeker in biotech, draait veel om vertrouwen. Als je toppers voor je team wil aantrekken, dan moet je hier aanwezig zijn. In het verleden hebben we een chief scientific officer gehad die van Seattle naar Gosselies kwam. Na drie jaar zei hij: ‘Ik wil terug naar de VS.’’

Nu heeft dat ecosysteem daar nog weinig zin. Door de pandemie en de coronamaatregelen ligt alles er plat, toch?

Detheux: ‘Dat klopt. We moeten daardoor. Ik heb gelukkig al een netwerk opgebouwd.’

Hebt u het gevoel dat u een beetje the American dream aan het beleven bent?

Detheux: ‘Het is misschien een droom, maar daarom niet de American dream. We leven in the best of both worlds. We hebben toegang tot Amerikaans kapitaal en in België doen we het onderzoek. We hebben nu zo’n 15 mensen in Boston en 70 in België, dat ik nog altijd beschouw als de kern van ons bedrijf.’

Wanneer zit uw taak in Boston erop en keert u terug naar België?

Detheux: ‘Dat is nog niet voor meteen. We zijn nog aan het bouwen. And I love to build, maar ik zal alleszins niet beschaamd zijn om terug te keren. Ons land heeft veel potentieel. De positie van België in biotech is sterk aan het veranderen, in Vlaanderen en Wallonië. Kijk naar de bedragen die start-ups ophalen in hun eerste financieringsronde. Dat was bij ons destijds 3 miljoen euro, nu spreken we vaak over 10, 20 of 30 miljoen euro. Dat is belangrijk. Als je te klein start, is het moeilijk om het verschil te maken. Je ziet ook dat mensen in België tussen bedrijven beginnen te schuiven. Als je iemand in Boston aanwerft, heeft die vaak al vijf jaar ervaring bij drie verschillende bedrijven. Dat zien we ook hier beginnen: mensen met ervaring die start-ups laten groeien. Ik wil in de toekomst mijn skills ook in België nog ter beschikking stellen.’

Immunotherapie is een hot item in oncologie. Zijn er al farmabedrijven die een overnamebod op tafel hebben gelegd?