Milieutechbedrijf Realco legt zich helemaal toe op strijd tegen biofilms

Het milieubiotechnologiebedrijf Realco uit Louvain-la-Neuve wil zich zich nog meer profileren als de wereldleider voor hygiëneoplossingen op basis van enzymen. Het verkoopt zijn spa- en zwembadbusiness aan de Spaanse groep Fluidra.



Realco , het Waalse biotechbedrijf gevestigd in het wetenschapspark van Louvain-la-Neuve en genoteerd op Euronext Acces, strijdt met enzymen wereldwijd tegen bacteriën als lysteria en salmonella. Het werd dertig jaar geleden opgericht door Gordon Blackman. In 2018 volgde zijn zoon George Blackman (41) hem op als CEO. De zoon wil nog meer focussen op producten met een hogere toegevoegde waarde en een duurzamer karakter. De spa- en zwembadproducten Splash en Zen, gemaakt op basis van de klassieke chemie (chloor), passen almaar minder in het groene verhaal.

Blackman jr. wil zich meer concentreren op de strijd tegen biofilms en op andere innovaties. Biofilm is een soort beschermingslaag waaronder bacteriën zich verschuilen. Het is een van de belangrijkste besmettingsbronnen voor Realco’s klanten, waartoe de grootste voedingsgroepen ter wereld behoren. Realco krijgt door de verkoop ook de middelen om verder te investeren in Eezym, zijn gamma van reinigingsproducten op basis van enzymen voor consumenten.

Twee dagen voor de brand van januari 2020 waren we al aan het onderhandelen over die verkoop. Het heeft de deal vertraagd, we hadden plots andere prioriteiten. George Blackman CEO Realco

Brand

George Blackman benadrukt dat de verkoop niets te maken heeft met de brand van januari 2020, die de productie in as legde. ‘Twee dagen voor de brand waren we al aan het onderhandelen over die verkoop. Het heeft de deal wel vertraagd, want we hadden plots andere prioriteiten.’

Realco realiseerde in zijn annus horribilis iets wat weinig bedrijven het nadoen. Hoewel in het begin van het boekjaar het productieapparaat werd vernietigd, steeg de omzet in 2020 met 8 procent tot 13 miljoen euro en wordt afgesloten met een paar 100.000 euro winst.

‘De productie gebeurt nu gedecentraliseerd bij een achttal onderaannemers. Sommige zijn concurrenten. Ons personeel werd verspreid over een reeks sites. Het waren geen eenvoudige tijden’, zegt de jonge CEO. Hij hoopt de nieuwe fabriek te openen in 2022.

Corona gaf veel bedrijven actief rond hygiëne een boost. Voor Realco waren er ook minpunten. 'Tijdens de eerste lockdown waren de resultaten van de zwembadproducten heel goed, maar tijdens de tweede hebben we een economische neergang gemerkt.'

Ambitieus

Door corona en de wederopbouw wordt 2021 geen eenvoudig jaar. De omzet moet volgens de prognose van eind 202o in de buurt van 14 miljoen euro uitkomen, met een bescheiden winst. Door de derde golf zal het wat minder worden. Voor 2022 wordt uitgegaan van een beperkt verlies na het wegvallen van de omzet in zwembadproducten. Daartegenover staat de belangrijke meerwaarde die de verkoop van Splash en Zen moet opleveren.

De verkoop van de activa van de zwembadproducten Manufacturas betaalt een vast bedrag van 3,5 miljoen euro, verhoogd met een variabel bedrag dat overeenkomt met telkens 10 procent van de omzet die in 2022, 2023 en 2024. Die producten waren in 2020 goed voor een omzet van 5 miljoen euro, zowat een derde van de omzet van de groep vorig jaar.

George Blackman is ambitieus. De groei van de omzet met gemiddeld 12 procent in de voorbije vijf jaar wil hij in de komende jaren in de resterende takken van het bedrijf optrekken tot 20 à 25 procent per jaar.

Blackman droomt van een overname in het buitenland. De groep heeft al een vestiging in de VS. Eind dit jaar wil hij graag verder staan in zijn strategische zoektocht.