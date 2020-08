Miljardenbod op rivaal doet IBA-beleggers dromen van koersherstel...

De koers van de Waalse specialist in protontherapie IBA profiteerde van het miljardenbod op zijn Amerikaanse sectorgenoot Varian. Analisten waarschuwen dat ze op IBA niet dezelfde waardering mogen kleven.

Siemens Healthineers, de afgesplitste tak medische apparatuur van het Duitse concern Siemens, neemt voor 16,4 miljard dollar (14 miljard euro) de Amerikaanse specialist in bestralingsapparatuur Varian over. De Duitsers bieden 177,5 dollar per aandeel voor de Californiërs, een premie van 24 procent op de slotkoers van vrijdag. De prijs vertegenwoordigt 28 keer de ondernemingswaarde tegenover de brutobedrijfswinst.

De miljardendeal stuurde ook de sectorgenoten van Varian hoger. Het Zweedse Elekta ging 14 procent naar boven, IBA won 4,1 procent. Beleggers hopen dat andere spelers de waarde van protontherapie inzien. Protontherapie bestraalt kankertumoren gerichter, zodat er minder nevenwerkingen zijn dan bij de klassieke radiotherapie. Maar sommige gezondheidsexperts zijn niet overtuigd van de voordelen.

We zien de betaalde prijs van vijf keer de verwachte jaaromzet niet als een bruikbare referentie voor IBA. KEPLER CHEUVREUX beurshuis

Siemens Healthineers wordt door de overname de grote rivaal van IBA. Het bedrijf uit Louvain-la-Neuve was jarenlang de wereldleider in protontherapie, maar moest de voorbije jaren marktaandeel afstaan aan Varian. Bovendien schoot IBA zichzelf in de voet door een reeks operationele missers. De bouw en oplevering van de dure behandelingskamers liep vaak in het honderd.

Niet snel conclusies trekken

Het beurshuis Kepler Cheuvreux maant beleggers aan niet te snel conclusies te trekken uit de deal voor de koers van IBA. ‘We zien de betaalde prijs - vijf keer de verwachte jaaromzet - niet als een bruikbare referentie voor IBA-beleggers, omdat Varian veel groter en gediversifieerder is. Op korte termijn kan de concurrentie minder scherp zijn terwijl Varian op de integratie met zijn nieuwe eigenaar focust, maar op middellange termijn blijft Varian volgens ons een sterke(re) rivaal.’

OoK KBC Securities denkt er zo over. ‘IBA ziet zijn grootste rivaal in een nog grotere organisatie opgaan. Varians afdeling protontherapie draait nog altijd met flinterdunne marges. Potentieel verschuift de focus naar synergieën tussen de producten van Siemens en die van Varian, wat mogelijk IBA iets meer ruimte zal verschaffen.’

KBC Securities gaat niet verder dan de rating ‘bijhouden’ voor IBA met een koersdoel van 9 euro, evenveel als bij Kepler Cheuvreux.

Uit de cijfers van Varian bleek bovendien dat protontherapie het lastig heeft. De afdeling boekte in het eerste halfjaar een omzet van 124 miljoen dollar, 16 procent min-der dan in dezelfde periode vorig jaar, ook al was er in het tweede kwartaal een opleving met 6 procent. Die omzet kwam vooral uit diensten voor bestaande centra. Het bedrijf kreeg dit jaar nog geen enkele bestelling voor nieuwe behandelingskamers.