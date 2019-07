Miljardendeal Galapagos was bijna mislukt

De overeenkomst tussen beide bedrijven resulteerde in een ‘niet-aanvalspact’ voor tien jaar. In die periode belooft Gilead geen overnamebod te doen op het beursgenoteerde Galapagos. Voorts krijgen de Amerikanen toegang tot de pijplijn van de onderzoekers uit Mechelen en Leiden. Ze leggen daarvoor een recordbedrag van 4,5 miljard euro op tafel.

Zelfstandigheid

Het behoud van de zelfstandigheid is een lang gekoesterde droom van de Nederlander Van de Stolpe. Maar een van zijn topmedewerkers, de Vlaming Wigerinck, vond dat Gilead te veel inzage kreeg in de schatkamer van Galapagos, waar moleculen tegen specifieke ontstekingsziektes worden ontdekt en ontwikkeld.

De topman van Gilead, Daniel O’Day, was overtuigd van het belang Wigerinck aan boord te houden en bemoeide er zich persoonlijk mee. Pas in het allerlaatste stadium ging de topwetenschapper akkoord met de samenwerking.

Ook de raad van bestuur van Galapagos dreigde op het laatste moment roet in het eten te gooien. Van de Stolpe wachtte in hun ogen te lang om de board volledig in te lichten over de details van de deal.