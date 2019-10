'Miljardenschikking in Amerikaanse opioïdencrisis in de maak'

Geneesmiddelenverdelers en pijnstillerproducenten onderhandelen om meer dan 2.000 rechtszaken te schikken voor mogelijk meer dan 50 miljard dollar. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Al jaren zijn de Verenigde Staten in de ban van de opioïdencrisis, de pijnstillerepidemie die de voorbije twee decennia het leven kostte aan 400.000 Amerikanen. Meer dan 2.000 overheden spanden rechtszaken aan tegen pijnstillerfabrikanten, geneesmiddelenverdelers en apothekersketens over hun rol in een van de grootste gezondheidscrisissen uit de Amerikaanse geschiedenis. Zij eisen compensaties voor het belastinggeld dat ze spendeerden aan verslavingsbehandelingen en overdosissen.

D-day

Maandag start normaal de eerste federale rechtszaak in Cleveland, in de staat Ohio, waar twee districten een zaak hebben aangespannen tegen vier grote jongens om honderden miljoenen dollars belastinggeld te recupereren die ze moesten uitgeven door de opioïdencrisis.

Het gaat om de drie grootste Amerikaanse medicijnenverdelers: AmerisourceBergen, Cardinal Health en McKesson Corporation. Ze verdelen 90 procent van de geneesmiddelen in de VS. Ze worden ervan beticht een oogje te hebben dichtgeknepen bij buitengewone bestellingen van pijnstillers en hun teams beloond te hebben om grotere volumes te verkopen.

Ook Teva Pharmaceuticals, de Israëlische fabrikant van generische geneesmiddelen (onder meer pijnstillers), zit op het beklaagdenbankje. De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson staat niet meer terecht, nadat hij deze maand al een schikking getroffen heeft in diezelfde zaak voor 20,4 miljoen dollar. De moeder van het Belgische Janssen Pharmaceutica ligt in de opioïdencrisis onder vuur voor de rol van zijn pijnstiller fentanyl, een Belgische uitvinding van de befaamde arts Paul Janssen die Janssen Pharmaceutica in de jaren 1950 stichtte.

Kanarie in de koolmijn

De rechtszaak in Cleveland wordt algemeen beschouwd als de kanarie in de pijnstillerkoolmijn, net omdat er duizenden andere zullen volgen. Al melden steeds meer gezaghebbende Amerikaanse media deze week dat de vier resterende hoofdbeklaagden intensief en in allerijl onderhandelen om tegen eind deze week een schikking rond te krijgen.

Ze willen niet alleen verlost worden van de rechtszaak die maandag zou starten, maar ook van alle andere zaken die een waslijst aan overheden tegen hen hebben aangespannen. Dat zou Johnson & Johnson ook willen. Volgens Bloomberg en The Wall Street Journal zou het 4 miljard dollar op tafel willen leggen om alle resterende rechtszaken aan zijn adres te schikken.

Bijna 50 miljard dollar?