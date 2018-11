Miljoenen stromen van Perrigo naar Coucke

De dividenden van de Amerikaanse farmareus brachten de Vlaamse ondernemer sinds 2015 meer dan 11 miljoen euro op.

Perrigo en ondernemer Marc Coucke worden geregeld in de media opgevoerd wegens hun geschil over de verkoop van Omega Pharma in 2015. Men zou bijna vergeten dat Coucke sinds die verkoop ook aandeelhouder is van de Amerikaanse farmareus. Hij kreeg in ruil voor zijn 50 procent in Omega Pharma 600 miljoen euro in cash plus 5,4 miljoen Perrigo-aandelen.

Die aandelen brengen elk kwartaal geld op via de dividenduitkeringen van Perrigo. Woensdag liet de farmagroep weten dat ze in het vierde kwartaal een dividend van 0,19 dollar per aandeel zal betalen. Over heel het jaar bedraagt het dividend 0,76 dollar per aandeel, de som van vier kwartaaldividenden van 0,19 dollar. Voor Coucke komt dat neer op 4,1 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) die op de bankrekening belandt.

Als men rekening houdt met alle dividenden die Perrigo uitbetaalde sinds de afronding van de overname van Omega Pharma, dan komt men voor Coucke uit op een bedrag van 12,7 miljoen dollar of 11,16 miljoen euro.

Parallel daalde de waarde van het belang van Coucke in Perrigo fors. Bij de afronding van de Omega-overname eind maart 2015 noteerde de Amerikaanse farmagroep op meer dan 165 dollar per aandeel. Vandaag is een Perrigo-aandeel minder dan 72 dollar waard.

Kibbelen

Intussen kibbelen Perrigo en Coucke juridisch voort. De twee partijen staan oog in oog bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani). Perrigo beschuldigt Coucke en het investeringsfonds Waterland (de mede-eigenaar van Omega Pharma) ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma te hebben opgesmukt vóór de verkoop. Het diende een megaclaim in tegen de twee verkopers. Coucke ontkent dat hij Perrigo misleid heeft en diende een tegenclaim in.

In de VS stapelen de rechtszaken tegen Perrigo en co zich op. Steeds meer ontevreden beleggers slepen de farmagroep en haar vroegere toplui - onder wie Coucke - de jongste maanden voor de rechter. Ze menen dat Perrigo en zijn voormalige toplui misleidende informatie naar buiten brachten over de waardering en de financiële vooruitzichten van Omega Pharma. En dat Perrigo die misleidende informatie gebruikte om zijn eigen aandeelhouders te overtuigen de heel riante overnamevoorstellen van sectorgenoot Mylan af te wimpelen.