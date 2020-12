Minder Pfizer-vaccins dan voorzien in januari

Door productieproblemen krijgt België in januari niet de voorziene 600.000 dosissen van het Pfizer-vaccin.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) bevestigt het nieuws aan De Tijd. 5 januari blijft wel de begindatum van de vaccinatiecampagne, maar met minder dosissen dan voorzien. In februari wordt die achterstand wel ingehaald.

België is niet het enige land dat minder dosissen krijgt dan voorzien. Nederland had in de eerste week van januari 1 miljoen dosissen verwacht, maar uiteindelijk krijgt het slechts de helft.