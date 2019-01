Mithra: 'Uitstekende studieresultaten Estelle in VS'

Het Waalse farmabedrijf noemt de laatste testresultaten voor de anticonceptiepil 'uitstekend'. Toch is er een kanttekening. Meer Amerikaanse vrouwen raakten zwanger in vergelijking met de studie in Europa.

Mithra heeft zijn contraceptiepil Estelle uitgetest op meer dan 2.000 vrouwen in de VS en Canada. Onderzoekers volgden de vrouwen een jaar lang op en kwamen tot de conclusie dat de pil voor bijna 98 procent betrouwbaar is.

Geen enkele contraceptiepil is 100 procent betrouwbaar, en dat geldt ook voor Estelle. De Pearl Index, een maatstaf van de werkzaamheid waar alles rond draait, kwam uit op 2,41. Dat betekent dat gemiddeld 2,41 op 100 vrouwen tijdens een jaar Estelle-behandeling toch zwanger raakten.

'Excellente werkzaamheid', klinkt het in een persbericht van Mithra. 'In lijn met de verwachtingen.' Toch leggen de gerapporteerde cijfers een opmerkelijk verschil bloot met de resultaten van een studie in Europa die in augustus vorig jaar werden vrijgegeven. De Europese studie kwam uit op een Pearl Index van 0,48. Anders gezegd: veel minder Europese vrouwen raakten zwanger.

Mithra maakt zich in het persbericht duidelijk geen zorgen en maakt de vergelijking met twee andere contraceptieproducten Lo-Loestrin (2,92), een van de best sellers in de VS, en Annovera (Pearl Index 2,98) dat recent nog groen licht kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.

Sluitstuk

De resultaten zijn het sluitstuk van een onderzoeksproject dat zowat tien jaar lang duurde. Het bedrijf verwacht zeker tegen eind dit jaar het goedkeuringsdossier bij de FDA en het Europees Geneesmiddelenagentschap in te dienen. Vermoedelijk volgt dan ergens in 2020 de beslissing of Mithra het product al dan niet mag beginnen verkopen.

Met de nieuwe pil heeft het farmabedrijf potentieel een kaskraker in handen. Analisten gaan ervan uit dat Estelle op termijn ruim 1 miljard euro omzet haalt, al zal die omzet niet helemaal rechtstreeks naar de resultatenrekening van Mithra doorstromen.

Deals

Fornieri sloot namelijk voor meerdere regio’s al deals met farmabedrijven die de marketing en verkoop in handen zullen nemen. In Canada bijvoorbeeld sloeg het Searchlight aan de haak, in Belgie Ceres - een bedrijf van Marc Coucke, tevens aandeelhouder van Mithra - en met Gedeon Richter haalde het een sterke partner aan boord voor de Europese markt.

‘De belangrijkste deal in onze geschiedenis’, zei de CEO toen. ‘We gaan in zee met een belangrijke uitdager.’ Hoewel Gideon niet zo’n klinkende naam is als Bayer, is het met een beurswaarde van 3,5 miljard euro geen kleintje en al zeker niet in de wereld van de ‘vrouwengezondheid’. Mithra kreeg meteen 35 miljoen euro op de rekening gestort, los van verdere mijlpaalbetalingen en royalty’s als een percentage van de omzet. Nu ook de Amerikaanse studie rond is, zal de zoektocht naar een Amerikaanse partner vermoedelijk in een stroomversnelling komen. To be continued.