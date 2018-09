Mithra: 'We gaan in zee met ambitieuze uitdager'

Voor CEO François Fornieri is de Hongaarse groep Gedeon Richter de beste partner voor de verkoop van de anticonceptiepil Estelle in Europa.

Het Luikse farmabedrijf Mithra maakte deze ochtend bekend dat het een akkoord gesloten heeft met Gedeon Richter voor de verkoop van zijn anticonceptiepil Estelle in Europa. Het van oorsprong Hongaarse bedrijf is lang niet zo bekend als de Europese marktleider in anticonceptie Bayer, maar CEO Fornieri noemt Gedeon Richter toch de best mogelijke partner.

'In vrouwelijke gezondheidszorg is het bedrijf de marktleider in Rusland en Oost-Europa. In West-Europa is het een uitdager met grote ambities. Met de inkoop van nieuwe moleculen in portefeuille wil het de onbetwiste marktleider in heel Europa worden', zegt Fornieri in een telefonische reactie. Momenteel draait Gedeon Richter een omzet van 1,4 miljard euro en is het ruim 3,5 miljard euro waard op de beurs.

De royalty's die Mithra op de verkoop van Estelle krijgt, lopen op naarmate de verkoop toeneemt. Het startpercentage is 'hoog eencijferig'. Is dat geen tegenvaller? 'Nee', vindt Fornieri. 'We krijgen bij de ondertekening ook 35 miljoen euro en 20 miljoen euro als in de eerste markt het licht op groen wordt gezet voor de verkoop, vermoedelijk in 2020. Voor ons was het belangrijk dat we meteen cash kregen.'

'Daarnaast hebben we zicht op enkele tientallen miljoenen euro's extra aan mijlpaalbetalingen als bepaalde verkoopniveaus worden gehaald. Het is normaal dat de royalty's laag starten om een worstcasescenario op te vangen. Maar als Gedeon Richter een drempel van goede winstgevendheid heeft overschreden, verandert dat naar een substantieel tweecijferig percentage. Dus hoe beter het met hun verkoop gaat, hoe beter voor ons', zegt Fornieri. 'We zijn ervan overtuigd dat de verkoop een succes wordt.'

Hij benadrukt dat Mithra ook enkele jaren verantwoordelijk zal zijn voor de productie van het medicijn in zijn CDMO-fabriek. Gedeon Richter zal Estelle dus bij Mithra aankopen. Levert dat ook extra winst op? 'Ja, in het algemeen is er zo'n 30 procent marge op de fabrieksprijs van het product.'

Hoeveel omzet kan Estelle in Europa halen? 'Het meest verkochte middel haalt een marktaandeel van 15 procent in Europa en 20 procent in Rusland. Als Gedeon Richter dat evenaart, kom je aan een omzet van ruim 520 miljoen euro. In een scenario waarbij het slechts een derde van die benchmark haalt, gaat het om 175 miljoen euro. Die cijfers zijn per jaar, het contract loopt 20 jaar', zegt Fornieri.

Met het akkoord voor de Europese markt en Rusland heeft Mithra heeft nu weer een belangrijke regio afgevinkt op zijn wereldkaart. Eerder sloot het bedrijf al akkoorden voor Canada, Japan, Zuid-Korea, Brazilië en België.

Nu is het wachten op een akkoord voor de Verenigde Staten. 'De Amerikaanse markt is de grootste en dubbel zo groot als de Europese. Daar zitten we in onderhandelingen. Die hangen niet af van de lopende studie in de Verenigde Staten. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.'

In welke andere regio's wil Mithra nog distributieakkoorden sluiten? Fornieri: 'China, India en de de rest van Latijns-Amerika is nog een zeer grote markt. Daarnaast kijken we naar Zuid-Afrika, Australië en nog wat andere Aziatische landen.'

