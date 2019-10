Mithra bespaart 400 miljoen euro op Duchâtelet en co

Het succes van de anticonceptiepil Estelle doet ook de kassa rinkelen bij enkele Belgische ondernemers, al zien die hun toekomstige cashstromen aanzienlijk dalen.

Het gaat onder andere over Stijn Van Rompay (ex-Docpharma), Roland Duchâtelet (Melexis), Jos Sluys (Saffelberg), Christian Dumolin (Trustcapital) en Eric Swenden (ex-Vandemoortele).

Ze waren destijds aandeelhouder van Uteron Pharma, opgericht door François Fornieri en in zekere zin de voorloper van Mithra . Uteron - waarbinnen Estelle groeide - werd in 2013 verkocht, en belandde via verschillende etappes uiteindelijk bij Actavis. In 2015 slaagde Fornieri erin Estelle los te weken uit de farmareus. Hij betaalde een symbolische euro, maar nam ook alle langetermijnverplichtingen (mijlpaalbetalingen en royalties) over tegenover de voormalige Uteron-aandeelhouders en dat tot in 2040.

Mithra becijferde – op basis van verkooprognoses eind juni - dat het over die termijn 662 miljoen euro zou moeten afstaan. Na een jaar onderhandelen is dat nu teruggebracht naar 250 miljoen euro. Het zal dat bedrag versneld – over 9 jaar – betalen. Waarom zijn Duchâtelet en co daarmee akkoord gegaan, wetende dat Estelle een kaskraker in wording was?

‘In het oorspronkelijke akkoord waren de betalingen afhankelijk van het succes van Estelle. Daar ben je dus nooit zeker van. Die 250 miljoen euro daarentegen is een vast bedrag. Ze krijgen het sowieso wat er ook met Estelle gebeurt en ze krijgen het sneller. Er is dus geen risico meer. Het is tu l'as in plaats van tu l'auras.'