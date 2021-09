Mithra boekt eerste inkomsten met vrouwenpil Estelle

Het Belgische farmabedrijf Mithra slikte in het eerste halfjaar 55 miljoen euro verlies. Het boekte de eerste inkomsten uit de verkoop van anticonceptiepil Estelle, maar dat weegt nog niet op tegen de onderzoekskosten.

‘Het is een historisch jaar’, aldus Leon Van Rompay, die eerder dit jaar de rol van CEO overnam van François Fornieri. Hij verwijst daarmee naar de commerciële lancering van Estelle in de VS en Europa.

Het anticonceptiemiddel is het eerste medicijn van Mithra dat de markt bereikt. Het gaat de concurrentie aan met bedrijven als Bayer en gooit daarvoor vooral de mindere bijwerkingen van zijn pil -waaronder een lager risico op thromboses - in de strijd.

In het eerste halfjaar leverde Estelle 6,3 miljoen euro inkomsten op. ‘Weinig? Je mag niet vergeten dat Estelle pas midden juni is gelanceerd. We spreken dus over amper twee weken’, zegt financieel directeur Christophe Maréchal.

‘Estelle is gelanceerd, maar laten we eerlijk zijn, dat weegt nog niet op tegen de kosten die we maken voor onderzoek en ontwikkeling. Dat zal dit jaar nog niet compenseren’, klinkt het. De onderzoekskosten stegen het voorbije halfjaar met 28 procent tot 33 miljoen euro, voornamelijk door de lopende patiëntenstudie voor het menopauzemiddel Donesta.

De Estelle-inkomsten bestaan uit twee stukken. Enerzijds de compensatie die Mithra vraagt voor de productie van het medicijn in opdracht van de verkooppartners Mayne in de VS en Gideon Richter in Europa. Anderzijds, de royalty's die Mithra opstrijkt op de daadwerkelijke verkopen van de partners.

Hockeystick

Die royalty's zijn nu nog miniem. Maréchal legt uit: ‘In de VS is het in onze markt gebruikelijk dat vrouwen eerst een tweetal maanden gratis samples uitproberen. Dat levert ons niet veel op. Dat zal ook volgend jaar nog wegen, maar we don’t care. We bouwen nu de basis van de piramide. Dat is nodig om marktaandeel op te bouwen. Geleidelijk aan zal de mix opschuiven van gratis samples naar echte verkopen. Je moet het zien als een curve in de vorm van een hockeystick.’

Over de verkopen in juli, augustus en september geeft Mithra nog geen details. ‘Maar we zitten voor op schema’, aldus Van Rompay zonder te verduidelijken wat dat schema precies was.

Tijdens het eerste halfjaar stroomde er 83 miljoen euro cash uit het bedrijf weg. Er kwam voor 24 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen binnen van de Estelle-partners. Maar de cashuitstroom was veel hoger, onder meer door de onderzoeksprogramma’s, de intresten op converteerbare obligaties en de betaling van 25 miljoen euro aan de voormalige aandeelhouders van Uteron Pharma, het bedrijf waaruit Estelle is gegroeid. Onder meer Roland Duchâtelet (Melexis), Jos Sluys (Saffelberg) en Christian Dumolin (Trustcapital) staan daarbij aan de ontvangende kant.

Mithra eindigde eind juni daardoor met 56 miljoen euro cash op de rekening. Daarbovenop heeft het nog 67 miljoen euro ‘reserves’ beschikbaar via banken en via een complexe financieringsdeal met LDA Capital, een investeringsfonds uit Californië. ‘Dat is ruim voldoende om onze activiteiten te blijven financieren. We zitten safe’, klinkt het. Daarbovenop rekent het op stijgende inkomsten – royalty's en mijlpaalbetalingen - uit Estelle en op een licentiedeal voor Donesta volgend jaar.

Donesta is de volgende potentiële blockbuster in de pijplijn. De publicatie van tussentijdse resultaten van de lopende fase3-studie is gepland voor december, een moment voor beleggers om in de agenda in het rood te omcirkelen. Het medicijn zal evenwel pas ten vroegste in 2024 in de VS en in Europa op de markt komen, door vertragingen in de studie als gevolg van de pandemie.